ÖLÜME DAVETİYE

Fehime ALASYA

Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu’nda 21 yaşındaki gencin yaşamına neden olan trafik kazası, gözleri bu yoldaki eksiklere çevirdi. YENİDÜZEN’e konuşan trafik örgütü temsilcileri, bu yolun henüz tamamlanmadığına dikkat çekti, özellikle aydınlatmasız çember ve kavşakların tehlike saçtığını, ölümlü kazalara davetiye çıkardığını vurguladı.

Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu’nun birçok eksiği olduğuna dikkat çeken trafik örgütü temsilcileri, yolun tam olarak bitmeden açılmasını eleştirdi.

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği Temsilcisi Hüseyin Sevay, “Yolda tabela yok, ışıklandırma yok, hiçbir bilgilendirme yok, fosfor çizgiler yok. Hiçbir şey yapılmasa dahi, sadece çember ve kavşaklarda düzgün bir aydınlatma olsa bu kazalar olmayacak” yorumu yaptı.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (KTÖD) Başkanı Mehmet Avcı ise “Bir yolu açıp artık ilgilenmemek bu ülkenin kaderi” diyerek, çemberlerlerin aydınlatılması ve fosforlanması gerektiğinin altını çizdi. Avcı, “Bu yolun denetimsiz olması ‘ülkede rahat araba kullanma hissiyatını’ da beraberinde getiriyor” dedi.

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği Temsilcisi Hüseyin Sevay:

“Tam olarak bitmediyse yolu açmayacaktınız”

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği Temsilcisi Hüseyin Sevay, sadece çember ve kavşaklarda düzgün bir aydınlatma olması durumunda dahi bu kazaların yaşanmayacağına dikkat çekti.

“Aşırı sürate gerek yok, gece karanlığında legal hızlar böyle talihsiz bir olay yaşamanız için yeterli” diyen Sevay, ülkedeki birçok yeni yol projesinde hayata geçirilen uygulamaların standart dışı olduğunu belirterek, gelecek öngörüsü ile yol tasarlanmadığına vurgu yaptı.

“Birçok nokta standart dışı…”

Hem akşamki kazanın olduğu Lefkoşa Çevre Yolu’nun durumunu, hem de ülke genelindeki trafik uygulamalarını değerlendiren Sevay, şu yorumlarda bulundu:

“Lefkoşa Çevre Yolu’nda tabela yok, ışıklandırma yok, hiçbir bilgilendirme yok, fosfor çizgiler yok. Hiçbir şey yapılmasa dahi, sadece çember ve kavşaklarda düzgün bir aydınlatma olsa dahi bu kazalar olmayacak.

Çemberden önce bilgilendirme tabelaları olmalı, çember yakınında olmalı, aydınlatma olmalı. Akabinde çemberlerin geometrik düzenine girebiliriz. Modern dönel kavşak standardı var ama buna dahi uyulmuyor. Birçok nokta standart dışı… Çember çıkışları standart dışı, modern dönel kavşak standardına uygun değil.

Ana yol üzerine yapılan çember varsa çember geldiğini anlatıcı geniş alana yayılan ve metreler öncesinde başlayan uyarıcılar var. Bunlar şehir içi çemberi gibi, sürücünün yavaşlamasını sağlayacak standartlar yok.

Bu ülkede kimse bilgi sahibi değil, kafa yormuyor, düşünmüyor, uğraşmıyor… Hazır bir proje olsa da oturup kafa yormalılar, bunu bu işi bilenler yapmalı.

Ülkemizdeki çemberlerin hiçbiri, modern dönel kavşak standardına uygun değil, çemberlerin her tarafı vuruk kırık… Bu vuruk kırıklar bize aslında her şeyi anlatıyor, bunlar dikkate alınmalı.

Eskiden çemberlerin ortası çok yüksekti, şimdi kenarlara etek yapılıyor, yatık taş dikiliyor, bunlar güzel uygulamalar, iyi işler de yapılıyor ama yeni yapılan projelerin tümü iyi olmalı, standartlar içerinde olmalı.”

“Tam olarak bitmediyse yolu açmayacaktınız”

“Kavşakların aydınlatmasının olmaması kabul edilemez, yapamadıysanız, tam olarak bitmediyse yolu açmayacaktınız. Sistemdeki sorumlu tüm kişiler hataları en kısa sürede düzeltmeli. Anormal hızlara hiç ihtiyaç yok... Legal hızlar böyle talihsiz bir olay yaşamanız için yeterli... Eğer çok ihtiyatlı iseniz ve zaten düşük hızda ilerliyorsanız kurtarırsınız. Bu yol geceleri çok tehlikelidir, çünkü hiçbir kavşağı aydınlatılmış değildir. Aydınlatma projesi dahi yoktur. Böyle kavşak yapılmasına izin veren herkesin yargılanması gerek”

“Yol sistemleri bağışlayıcı olmalı ama…”

“Devlet önce güvenli yol sistemlerini vatandaşa sunmalı, akabinde vatandaşa yüklenmeli. Hiçbir tedbir yokken yollara maket koymak, insanlarla alay etmek gibi…

Hız limiti konulurken de çok ince çalışmalar yapılmalı. Örneğin Kermiya yolu, hız limiti 80 km iken tali yollar açıldı ve çok kullanılıyor, tehlike arz ediyor. Bölgelerde yapılaşma alanı gelişiyor ama yeni yollarımızın buna altyapısı yok. Yol sistemlerinin bağışlayıcı olması lazım, sürücü bir anda hata yapsa bile yol sistemi bunu tolere etmeli ama etmiyor… Yollarda güvensiz unsurlar yaratılıyor, tehlikeler görmezden geliyor.”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği ( TKÖD ) Başkanı Mehmet Avcı:

“Bir yolu açıp artık ilgilenmemek bu ülkenin kaderi”

Lefkoşa Çevre Yolu’nun şehir dışı bir ana yol olduğunu anımsatan Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı, aydınlatılması gereken yerlerin kavşaklar ve çemberler olduğuna vurgu yaptı.

“Olayı sadece karanlığa mal etmek dikkati dağıtır” diyen Avcı, denetim eksikliği, gece fosforları gibi bazı sıkıntıları işaret etti.

Çemberlerin mutlaka aydınlatılması ve fosforlanması gerektiğine değinen Avcı, bu yolun denetimsiz olmasının ‘ülkede rahat araba kullanma hissiyatını’ da beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Çevre yolunun henüz bitmediğini anlatan Avcı, “Bir yolu açıp artık ilgilenmemek bu ülkenin kaderidir” yorumunda bulundu.

“Trafik bu ülkede bir üvey evlat gibi…”

Avcı, özetle şunları ifade etti:

“Çevre yolu bitirildi dendi ama gerekenler de yapılmadı, çizgiler, kavşak ve çemberlerin aydınlatılması, boyanması, çembere yaklaşırken süratin düşürülmesini sağlayacak uyarıcı levhalar…

Bir yolu açıp artık ilgilenmemek bu ülkenin kaderidir. Ülkedeki sürücü ve yol kalitesi, yasalar, araba muayeneleri yetersiz, tüm bunları değerlendirip ona göre yol yapımları tamamlanmalı ve kullanıma açılmalı.

Yolun yarısını yaptık, vatandaşa işkence yapmaya devam ediyoruz, Gönyeli çemberini sıkıştırıyoruz, yola başladık ama bitiremiyoruz. Devletin önceliği bu yolu Alayköy’e kadar bir an önce bitirmeli.

Trafik bu ülkede bir üvey evlat gibidir…”

Henüz 21 yaşındaydı...