'Ölüm yolu' deniyor CİDDİYE ALAN YOK

Girne dağ yolundaki yıpranmış ve tehlikeli asfalt, aşırı sürat yapan kamyonlar, ağır yüklü taşıtlar, trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. Güzergâh üzerinde tehlike saçan ağır vasıtaları denetleyecek hiçbir görevlinin bulunmadığı, bazı kamyonların kasalarının üzerlerinin açık bir şekilde yük taşıdığı görülüyor.



Devrim DEMİR

Girne-Lefkoşa dağ yolu pek çok can yakıcı tecrübeye sahne olmasına rağmen tedbirsizlik sürüyor. Geçtiğimiz hafta da iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu büyük bir felaketten dönülen Girne dağ yolundaki yıpranmış ve tehlikeli asfalt, aşırı sürat yapan kamyonlar, ağır vasıta taşıtlar trafik kazalarına davetiye çıkarıyor.

Güzergâh üzerinde tehlike saçan ağır vasıtaları denetleyecek hiçbir görevlinin bulunmadığı, bazı kamyonların kasalarının üzerlerinin açık bir şekilde yük taşıdığı görülüyor.

Bazı sürücüler birçok kazanın nedeni olan araç geçilmeyen yerde, süratli ve dikkatsiz bir şekilde araç geçmeye çalışırken yine objektifimize yansıdı.

7 kişi can vermişti

‘Ölüm yolu’ diye adlandırılan güzergâhta 2007 yılında 7 kişinin can verdiği kaza aylarca konuşulmuştu. 2 Mart 2007 yılında Girne-Değirmenlik ana yolu üzerindeki Acapulco kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, bir taksi demir yüklü bir kamyon ile kum yüklü bir kamyonun arasında kalarak ezilmişti.

Kaza sonucu sıkışan takside biri çocuk olmak üzere 7 kişi feci şekilde can vermişti.

3 ölümlü kaza 2016 yılına damga vurmuştu…



En işlek anayollardan biri olan Girne-Değirmenlik dağ yolunda 2016 yılında meydana gelen TIR ile okul minibüsünün çarpıştığı ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği feci trafik kazası hafızalara kazındı.

Söz konusu yolda defalarca felaket yaşanmasına rağmen, gözle görülür bir tedbir alınmadı.

Geceleri aydınlatması olmayan yolda, araçlar zifiri karanlıkta seyrederken keskin virajlarda hala uyarıcı levhalar yok.

Bombeli yerler düzeltildi…

Yaşanan feci kazanın ardından uzun süre kamuoyunun gündemini meşgul eden yolda ise “yol emniyetinin” sağlanması için ciddi bir tedbir alınmadı.

Yalnız ağır vasıtaların tonlarca yükle yolu kullanmaları nedeniyle oluşan dalgalanmalar, özel bir silindirle ezilerek yer yer yok edildi.

Unutulmaz ‘dağ yolu’ kazaları

2007 yılında 7 kişi can verdi. Bir taksi, demir yüklü bir kamyon ile kum yüklü

bir kamyonun arasında kalarak ezildi.

2016 yılında meydana bir TIR ile okul minibüsü çarpıştı ve 3 kişi yaşamını yitirdi.

DAĞ YOLU’NDA KAYITLARA GEÇEN BAZI KAZALAR:

2 Mart 2007: Girne-Değirmenlik ana yolu üzerindeki Acapulco kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, bir taksi demir yüklü bir kamyon ile kum yüklü bir kamyonun arasında kalarak ezilmişti.

Kaza sonucu sıkışan takside biri çocuk olmak üzere 7 kişi feci şekilde can vermişti.

29 KASIM 2016: Girne-Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen TIR ile okul minibüsünün çarpıştığı feci trafik kazasında ikisi öğrenci biri okul minibüs şoförü 3 kişi hayatını kaybetmişti.

1 ŞUBAT 2019: Girne-değirmenlik yolunda hayatını kaybeden son isim ise 41 yaşındaki İnan Öden oldu. Öden, yaptığı kazada yolun sağına geçmiş, o sırada karşı istikamette gelen minibüs ile çarpışmıştı. Öden, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

14 EKİM 2018: Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerini taşıyan TPT 304 plakalı araç ile HU 155 plakalı araç Girne dağ yolunda Taş ocakları mevkiinde yüz yüze çarpıştı. Kaza öğrencileri taşıyan otobüsün dikkatsizlik neticesinde yanlış şeride girmesi nedeniyle karşıdan gelen araçla çarpışması sonucu meydana gelirken, kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

20 TEMMUZ 2018: Değirmenlik dağ yolu kavşağında çembere giren dikkatsiz sürücü, 21 yaşındaki Onur Çalışkan, direksiyon hâkimiyetini kaybederek çember içerisinde sol yanına devrilerek durdu. Kazada yaralanan olmadı.

13 TEMMUZ 2018: Girne- Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen trafik kazasında 55 yaşındaki araç sürücüsü Halil Guducu ağır yaralanmıştı.

25 HAZİRAN 2018: Girne istikametine doğru seyreden 42 yaşındaki Bülent Cintay yönetimindeki GR 961 plakalı kamyon sürücüsü, dikkatsiz sürüş nedeniyle, aynı istikamette sol şeritte beklemekte olan Mustafa Salam yönetimindeki PL 533 plakalı beton mikserini geçmeye çalıştığı sırada arkadan çarptı. Kaza sonucu GR 961 plakalı kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

3 MAYIS 2018: Dağ yolu taş ocakları mevkiinde meydana gelen kazada 60 yaşındaki Hasan Karahüseyin, önünde seyreden araca vurmamak için yoldan çıkarak soldaki beton su deposuna çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü yaralandı.

12 NİSAN 2018: Dağ yolu çemberinde meydana gelen kazada 28 yaşındaki Victor Macaulay M., çemberde dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı, yol kenarındaki bankanın vitrinine çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

27 MART 2018: Değirmenlik istikametine doğru seyreden Tüfekçi Ltd’e ait HG 086 plakalı iş aracı sağa meyilli viraja geldiği zaman, aracın kontrolünü kaybederek, yolun solundan çıktı, bankete devrildi, kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

23 MART 2018: Arapköy kavşağında meydana gelen kazada, Değirmenlik istikametine seyreden TLZ 451 plakalı ticari taksi kontrolünü kaybederek Girne istikametine seyreden MJ 651 plakalı van tipi araca ardından yine Girne istikametine seyreden LC 826 plakalı salon araca çarptı, kaza sonrası her üç aracın sürücüsü de yaralandı.

17 MART 2018: Beşparmak Restoran yakınlarında, 24 yaşındaki Nusret Burak Demiral, yönetimindeki araç ile Değirmenlik istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak ağaca ve kayalıklara çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralanmıştı.

03 MART 2018: Girne-Değirmenlik dağ yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza, 21 yaşındaki Baver Ekinci’nin yönetimindeki LN 089 Z plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan araçla çarpışması sonucu meydana gelmişti.

26 ŞUBAT 2018: Dağın güney tarafında kalan bölümünde iki kamyon, bir salon bir de jeep türü araç kaza yaptı, kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Değirmenlik istikametine seyreden Muhammet Tip yönetimindeki THZ 426 plakalı tır aynı istikamette seyreden bir başka araca arkadan çarpmasıyla meydana gelirken, kazaya 4 araç karışmıştı.

10 OCAK 2018: Polis, Girne-Değirmenlğik dağ yolunda kaza yapan FF 402 plakalı araç sürücüsünün, kaza meydana geldikten sonra olay yerini terk ettiği bilgisini vermiş, araç sürücüsüne ulaşıldığı ve sürücünün sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı kayıtlara geçmişti.

Kamyonların kasalarının üzerlerinin açık bir şekilde yük taşıdığı görüldü

Ağır vasıtaların tonlarca yükle yolu kullanmaları nedeniyle oluşan dalgalanmalar, özel bir silindirle ezilerek yer yer yok edildi

Kamuoyunun gündemini meşgul eden yolda ise “yol emniyetinin” sağlanması için ciddi bir tedbir alınmadı