Ölüm sebebi "kalp krizi ve kalp yetmezliği”
İskele’deki evinde 30 Nisan’da ölü olarak bulunan 51 yaşındaki Ahmet Pıçak’ın ölüm sebebi "kalp krizi ve kalp yetmezliği" olarak tespit edildi.
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İskele’deki evinde 30 Nisan’da ölü olarak bulunan 51 yaşındaki Ahmet Pıçak’ın ölüm sebebi "kalp krizi ve kalp yetmezliği" olarak tespit edildi.
Polis, açıklamasında; “30.04.20222 tarihinde, İskele’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Ahmet PIÇAK (E-51)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin "kalp krizi ve kalp yetmezliği" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir” dedi.
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Etiketler : kalp krizi, ahmet pıçak