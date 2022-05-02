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Ölüm sebebi "kalp krizi ve kalp yetmezliği”

Ölüm sebebi "kalp krizi ve kalp yetmezliği”

İskele’deki evinde 30 Nisan’da ölü olarak bulunan 51 yaşındaki Ahmet Pıçak’ın ölüm sebebi "kalp krizi ve kalp yetmezliği" olarak tespit edildi.

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İskele’deki evinde 30 Nisan’da ölü olarak bulunan 51 yaşındaki Ahmet Pıçak’ın ölüm sebebi "kalp krizi ve kalp yetmezliği" olarak tespit edildi.

Polis, açıklamasında; “30.04.20222 tarihinde, İskele’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Ahmet PIÇAK (E-51)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin "kalp krizi ve kalp yetmezliği" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir” dedi.

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