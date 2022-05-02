İskele’deki evinde 30 Nisan’da ölü olarak bulunan 51 yaşındaki Ahmet Pıçak’ın ölüm sebebi "kalp krizi ve kalp yetmezliği" olarak tespit edildi.

Polis, açıklamasında; “30.04.20222 tarihinde, İskele’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Ahmet PIÇAK (E-51)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin "kalp krizi ve kalp yetmezliği" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir” dedi.