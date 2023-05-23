Ölüm nedeni “kalp krizi” çıktı, tutuklular serbest bırakıldı

Girne’de, rahatsızlanan arkadaşlarını apartmandan çıkarmaya çalışırken düşürerek başını merdivenlere çarpıp ölümüne neden oldukları iddiasıyla tutuklanan 3 kişi, arkadaşlarının ölüm sebebinin “eski ve yeni geçirilmiş kalp krizi” olduğunun tespit edilmesi üzerine serbest bırakıldı.

Polisten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Emin Oruvoc’un cansız bedenine otopsi yapıldığı ve ölümünün düşürülmesinden değil; kalp krizinden kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, ilk nazarda tutuklanan R.A., B.K. ve J.M. isimli kişilerin Orucov’un ölümünde sorumlu olmadıklarının tespit edildiği ifade edilerek serbest bırakıldıkları ifade edildi.

Neler yaşanmıştı?

27 yaşındaki Emin Orucov, kalmakta olduğu apartman dairesi içerisinde rahatsızlandı. O esnada, aynı evde bulunan 21 yaşındaki R.A. ve yardım etmesi için çağırdığı 30 yaşındaki B.K. Orucov’u basamaklardan zemin kata indirdikleri sırada düşürerek, başını merdivenlere çarpmasına neden olmuştu.

Polis, Orucov’un başını merdivenlere çarpması sonucu öldüğü iddiası üzerine 3 arkadaşını tutuklamıştı.