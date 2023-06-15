Olmayan tüp gaza 5 TL indirim!

Tüp gazda (LPG) yaşanan tedarik sıkıntısının devam ettiği şu günlerde, 5 TL’lik indirim yapıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, gaz tedarikinde yaşanan sıkıntının yarın sabah itibariyle çözüleceğini söyledi.

Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, bugün, saat 16.00’da bir geminin adaya geleceğini olacağını ve yarın sabah itibariyle LPG dağıtımının başlayacağını belirtti.

Amcaoğlu, tüp gaz fiyatında 5 TL’lik indirime gidileceğini de ifade etti ancak indirimin ne zaman yürürlüğe gireceğine dair bilgi vermedi.

Amcaoğlu, 31 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamasında da LPG’de herhangi bir sorun olmadığını söylemiş, hemen ardından tüp gaz krizi patlak vermişti…