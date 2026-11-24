Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Önal, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yerel bankaların yurtdışı havale işlemlerinde yaşadığı kısıtlamalarla ilgili açıklama yaptı. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Önal, yaşanan kesintilerin bankaların gerçekleştirdiği işlemlerden değil, uluslararası hizmet sağlayıcı bankaların politika ve uygulama değişikliklerinden kaynaklandığını düşündüklerini ifade etti.

Yurtdışı bağlantılı bankacılık hizmetlerinde zaman zaman kesintiler yaşanabildiğini belirten Önal, son dönemde bazı para birimlerinde yaşanan transfer kesintisinin beklenenden uzun sürdüğünü ve bu nedenle müşterileri alternatif kanallar bulabilmeleri için bilgilendirmek durumunda kaldıklarını kaydetti.

Kamuoyunda kesintilerin nedenine ilişkin spekülatif açıklamalar yapıldığını söyleyen Önal, uluslararası bankaların belirli ülkelerden veya iş kollarından çekilebildiğini, politika değişikliklerine gidebildiğini ve geçmiş deneyimlerine bağlı olarak iş süreçlerini yeniden düzenleyebildiğini belirtti. Yaşanan sorunun da bu tür bir değişiklikten kaynaklandığını düşündüklerini aktardı.

“İşlemlerimizde olağandışılık yok”

Yerel bankalar üzerinden gerçekleştirilen yurtdışı transferlerin büyük bölümünün fatura karşılığı ticari ödemeler, öğrenci ödemeleri, aynı kişiye ait farklı ülkelerdeki hesaplar arasında yapılan transferler ve aile içi para gönderimlerinden oluştuğunu belirten Önal, işlemlerin tamamının gerekçesi ve kaynağı bilinen, belgelenebilir nitelikte olduğunu savundu.

İşlemlerde olağandışı bir durum bulunmadığının hizmet sağlayıcı bankalar tarafından da teyit edildiğini ileri süren Önal, transferlerin KKTC’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ait olduğunu, müşteri kabul süreçleri tamamlanmayan kişilerin işlemlerinin gerçekleştirilmediğini ifade etti.

Önal, işlemlerin hem yerel bankalar hem de aracılık yapan bankalar tarafından World-Check ve Fineksus gibi uluslararası sistemler üzerinden yaptırımlar açısından denetlendiğini belirtti.

Yurtdışı transferlerin yüzde 70’inin SEPA bölgesindeki bankalar ile İngiltere’ye, kalan yüzde 30’unun ise Türkiye’ye yapıldığını kaydeden Önal, alıcı hesapların bulunduğu ülkelerin tamamının güçlü uyum kurallarına sahip olduğunu söyledi. İşlem sayılarının ve ortalama tutarların düşük olduğunu belirten Önal, bu nedenle taşınan uyum riskinin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşük seviyede bulunduğunu savundu.

“Bazı bankalar yeniden transfere başladı”

Sorunun çözümü için bankaların hem bireysel hem de ortak hareket ettiğini belirten Önal, Merkez Bankası başta olmak üzere kamu kurumlarından da destek aldıklarını açıkladı. Yoğun çalışmalar sonucunda bazı bankaların yeni kanallar oluşturarak yurtdışı transfer işlemlerine yeniden başladığını bildirdi.

Müşterilerin yurtdışına para göndermek istemeleri halinde öncelikle kendi bankalarıyla görüşerek transfer hizmetinin mevcut durumunu öğrenmelerinde fayda olduğunu belirten Önal, yaşanan aksaklıklar nedeniyle müşterilerin mağduriyet yaşadığının farkında olduklarını ve anlayışları için teşekkür ettiklerini ifade etti.

Sorunun geçici çözümlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Önal, tüm bankaları kapsayan, kalıcı ve alternatifli bir çözüm oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Önal ayrıca, yerel bankaların uluslararası ödeme sistemlerine kendi banka kimlikleriyle, düzenli ve sürdürülebilir biçimde erişebilmesinin temel bir ihtiyaç olduğunu belirterek, bu konuda kamu kurumlarıyla paralel çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

Önal, açıklamasını bankacı olarak sorumluluklarının farkında olduklarını ve yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek tamamladı.