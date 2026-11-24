Kıbrıslı liderler Tufan Erhürman ile Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi’nde görüştü.

BM’den yapılan resmi açıklamaya göre, olumlu bir atmosferde geçen toplantıda güven artırıcı önlemler, yeni geçiş noktaları ve iki toplumlu ortak projeler ele alındı.

Görüşmenin ardından BM tarafından yayımlanan bildiride, her iki liderin de BM Genel Sekreteri ile bir araya gelmeye hazır olduklarını ve bu görüşmenin en kısa sürede düzenlenmesi yönündeki kararlılıklarını yineledikleri belirtildi.

Liderlerin ayrıca güven artırıcı önlemler, yöntem ve öze ilişkin konular üzerindeki görüşmelerini sürdürdükleri kaydedildi.

Toplantıda, bir önceki görüşmede mutabık kalınan güven artırıcı önlemlerde kaydedilen ilerleme gözden geçirildi. Bu kapsamda, halihazırda üzerinde anlaşmaya varılan iki geçiş noktasının ivedilikle açılması ele alınırken, ilave geçiş noktalarının açılması ve askıda olan diğer konular üzerindeki görüşmelere devam edildi.

Liderler ayrıca, önceki buluşmalarında ilke olarak uzlaştıkları "acil durumlara hızlı müdahale mekanizması"nın metni üzerinde de tam mutabakata vardı.

BM açıklamasında, liderlerin iki toplumlu teknik komitelerin çalışmalarına verdikleri desteğe de yer verildi. Liderler, Eğitim Teknik Komitesi’nin “EduBites” projesi ile Eğitim ve Çevre Teknik Komitelerinin ortak projesi olan “Yeşil Kıbrıs: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sesler” (Green Cyprus: Voices for a sustainable Future) projesini onayladı.

Öte yandan, ada genelinde dini ayinlerin gerçekleştirilmesine yönelik, başlangıçta altı aylık bir süreyi kapsayacak ve sonrasında yenilenecek bir plan hazırlanması konusundaki mutabakat da teyit edildi.

Bildirinin sonunda, liderlerin Kayıp Şahıslar Komitesi'nin (KŞK) çalışmaları kapsamında kazı alanlarının yakın zamanda genişletilmesini memnuniyetle karşıladıkları vurgulandı.