Gemikonağı ile Mağusa-Karpaz ana yolunda dün meydana gelen iki trafik kazasında alkollü iki sürücü aleyhinde yasal işlem yapıldı

Polisten verilen bilgiye göre, Gemikonağı’nda 98 miligram alkollü sürücü Selami Cihan Aracı (E-38), yönetimindeki UA 841 plakalı araçla Hüseyin Peterson Caddesi’nde dikkatsizce seyrettiği sırada, çembere geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, kaldırımın bordür taşlarına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Mağusa-Karpaz ana yolu, Çayırova köyü ikinci çemberi mevkiinde, 198 miligram alkollü sürücü Uygar Miraç Maral (E-24), yönetimindeki KA 523 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çemberde bulunan trafik levhasına çarptıktan sonra yoldan çıkan araç, yaklaşık 1.5 metre derinlikteki tarlaya düştü.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından taburcu oldu.

Sürücü aleyhinde alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.