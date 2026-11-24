Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, 5G’nin, "Superbox 5G" ile ev internetinde önemli bir fark yarattığını söyledi.

KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, 15 Kasım tarihinde kullanımı başlayan 5G teknolojisini ve KKTCELL’in gelecek plan ile projelerini Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) anlattı.

5G’nin 2028 yılında hayata geçmesinin planlandığını ancak bunun 2026 yılına çekildiğini aktaran Küçüközdemir, 2023 yılında 4.5G’nin hayata geçtiğini, sonrasında talep ve 5G’nin Türkiye’de 1 Nisan 2026’da hayata geçmesi nedeniyle tarihin öne alındığını kaydetti.

Küçüközdemir, Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Kurumu (BTHK), Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları ile yapılan görüşmeler sonucunda ülkedeki iki operatörün de 15 Kasım 2026’da 5G hizmeti vermeye başlaması konusunda mutabakata vardıklarını söyledi.

5G için hazırlıklarını önceden yapmaya başladıklarını anlatan Küçüközdemir, “En temel konu talebin gerçekten 5G'ye ihtiyaç duyacak şekilde artması. Müşterilerimizden, özellikle gençlerinin olduğu yerlerde şikayetler gelmeye başlamıştı. Biz 5G'yi açarak hem mevcut mobildeki ihtiyacı hem ev internetindeki ihtiyacı karşılamış olduk.” diye konuştu.

“Superbox 5G 90 bin hane için hazır durumda”

Sözleşmeye göre 2028’de başlayacak olan 5G hizmetinde iki yıl içinde nüfusun yüzde 60’ını kapsamaları gerektiğini kaydeden Küçüközdemir, “Bugün itibariyle açtığımız sahalarla, altı ilçede nüfusun yüzde 60'ını kapsıyoruz. Dolayısıyla neredeyse dört sene sonraki yükümlülüğümüzü bugünden karşılıyoruz” dedi.

Küçüközdemir, nüfusun yüzde 60'ına ulaşmalarına rağmen hala talebin devam ettiğini de ekledi.

Superbox 5G ürününden de bahseden Küçüközdemir, bunun şu an için kapsamının 90 bin hane olduğunu, 90 bin haneye 200-300 megabit hızları verebilecek bir teknolojinin kullanıma hazır olduğunu, 19 Ekim’den bugüne toplam 1700 kişinin bu hizmeti aldığını aktardı.

Küçüközdemir, abonelerin KKTCELL mağazalarına giderek, KKTCELL’in internet sitesini ziyaret ederek veya çağrı merkezini arayarak bulundukları bölgenin kapsama alanında olup olmadığını öğrenebileceğini de kaydetti.

Küçüközdemir, Superbox 5G’nin evde hız açısından önemli bir fark yarattığını da vurguladı. “Mesh” teknolojisinden de bahseden Küçüközdemir, bunun özellikle büyük evlerde evin her yerinden iyi internet hizmeti alınmasını sağlayacağını anlattı.

“Birçok sektörde fayda getirecek”

5G teknolojisinin iş dünyasına etkisinden de bahseden Küçüközdemir, teknoloji olmadan verimliliğin imkansız olduğunu söyledi. Küçüközdemir, yapay zeka ile 5G teknolojisinin basından sağlığa kadar birçok sektöre sağlayacağı faydaları anlattı. Küçüközdemir, Superbox 5G’nin 1700 kullanıcısının yüzde 10’unun kurumsal müşteriler olduğunu da belirtti.

“Telefonların yüzde 60’ı uyumlu”

Kuzey Kıbrıs’ta telefonların yüzde 60’ının 5G uyumlu olduğunu ve bu oranın Türkiye’nin iki katı olduğunu anlatan Küçüközdemir, ülkede uyumlu telefonların ise yüzde 80’inin 5G’yi deneyimlediğini kaydetti.

Telefonu 5G uyumlu olmayan yüzde 40 oranındaki kişiler için kampanyaları olduğunu anlatan Küçüközdemir, “iPhone'un yeni modellerinde çok iddialı rakamlarımız var. Onlinedaki fiyatlarımız Kıbrıs'ın en iyi fiyatları diyebilirim.” ifadelerini kullandı. Küçüközdemir, data kullanımını rahatlatmak için “çarpı 5” ve oyun konsolu kampanyalarından da bahsetti.

“Ciromuzun üçte birini yatırıma döndürüyoruz”

Turkcell’in ülkeye yaptığı yatırımlara da değinen Küçüközdemir, “Kuzey Kıbrıs'a çok ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Ciromuzun üçte birini yatırıma döndürüyoruz. 2027'de de bu yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yine ciromuzun üçte birini yatırıma döndüreceğiz.” dedi.

Geçen hafta İstanbul’da bütçe görüşmelerini yaptıklarını aktaran Küçüközdemir, önümüzdeki haftalarda 2027 yatırımlarının netleşeceğini söyledi.

5G ve Superbox 5G’nin yayılımını genişleteceklerini söyleyen Küçüközdemir, 5G hizmetini verecek istasyonların yatırımlarını yaptıklarını, istasyonlara giden fiberlerin çekilmesi, elektrik altyapıları, mobil şebekeler, arka plandaki yazılımlar gibi birçok çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi hedefledikleri Superbox Go ürününden de bahseden Küçüközdemir, bunun fişe ihtiyaç duyulmadan kullanılabileceğini belirtti. Küçüközdemir, VoWifi, Single Number gibi KKTCELL’in yakında sunacağı ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi de verdi.

Küçüközdemir, yeni dönemde 5G yatırımları kadar ev içi teknolojilere de odaklanacaklarını söyledi.

“Bugüne kadar birçok projeye destek olduk ve desteğe de vesile olduk”

Sosyal sorumluluk projelerine de dikkat çeken Küçüközdemir, efidan projesi, tekerlekli basketbol takımına yaptıkları katkılar ve kaplumbağaları teknolojik cihazlarla izlemeye verdikleri desteği örnek gösterdi. Küçüközdemir, “Bugüne kadar birçok projeye destek olduk ve desteğe de vesile olduk.” dedi.

“Kuzey Kıbrıs'ı dünya standartlarındaki teknolojiden geri bırakmamamız lazım”

Kuzey Kıbrıs'ı dünya standartlarındaki teknolojiden geri bırakmama arzularını da dile getiren Küçüközdemir, “Bugün mobil şebeke dünyanın her yeriyle yarışabilecek bir noktaya geldi. Ev internetinde o noktada değiliz. Biz 5G'nin özellikle bu alanda toplumun çok önemli bir ihtiyacını karşılayabileceğini görüyoruz.” diye konuştu.

Haber: Filiz Seyis / Fotoğraf: Süleyman Önal