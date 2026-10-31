Mağusa 3. Kitap ve Üretim Festivali açıldı

Mağusa 3. Kitap ve Üretim Festivali dün başladı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) tarafından verilen bilgiye göre, Bandabuliya'da yer alan festival yarın akşama kadar sürecek. Festival Oda Başkanı Mehmet Ali Ardıç ile Genel Koordinatör Hürrem Tulga’nın konuşmaları ve halk dansları gösterileriyle başladı.

Konuşmacılar bu organizasyonların, halkın enflasyona karşı ezilmemesi için mücadelenin bir parçası olarak ele alınması gerektiğini , üretimin hak ettiği değeri bulabilmesi ve gelişmesi için kaçınılmaz olduğunu vurguladılar.

Bandabuliya’nın eskisi gibi açılmış olmasının, halk arasındaki etkileşimi, iletişimi ve kültürünü geliştirdiği kaydedilen konuşmalarda bandabuliya ve pazar yerlerinin diğer belediyeler ve merkezi otoriteler tarafından yeniden yapılandırarak ele alınması gerektiğini belirtildi.

3. Kitap ve Üretim Festivali kapsamında ağrılıkla yerel yayınların sergilendiği ve satışa sunulduğu kitap stantları, Maraşlı bahçe ve sera üreticileri ile EZKOOP’un ürünleri, organik ve ev yapımı yiyecek içecek stantları yer alıyor.

Açılışta, herse ikramı, çakıstes, sucuk ve zivaniya tadım ve tanıtımları yapıldı. “Üreticiden Halka” ilkesinin uygulandığı festivalde, ürün satışlarında piyasaya göre yüzde 50’lik farklar görüldüğü kaydedildi.

Pazar akşamına kadar devam edecek olan satışlar, artık her salı aynı ilkeyle Mağusa Bandabuliya’da halkın hizmetinde olacak. Bu satışlarda düzenli numune alımları ve denetimlerle ürün güvenliğinin de gözetimine devam edilecek.