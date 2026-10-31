Sandık Seçmen Listeleri yarın askıya alınacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Milletvekili Erken Genel Seçimi ve Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ile ilgili Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke İlçelerine ait Sandık Seçmen Listelerinin yarın askıya alınacağını duyurdu.

YSK’nın 14 numaralı duyurusuna göre, listelerin askıya alınacağı yerler ve seçim çevrelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetveller 1-7 Kasım tarihlerinde Yüksek Seçim Kurulu’nun https://ysk.gov.ct.tr ve Mahkemelerin https://www.mahkemeler.net adresli web sitelerinde yayımlanacak.

Sandık Seçmen Listeleri, 7 Kasım tarihine kadar 7 gün süre ile askıda kalacak ve bu süre içerisinde listeler saat 09.00’dan 18.30’a kadar incelenebilecek. İtiraz veya başvurular, çalışma günlerinde saat 17.30’dan 18.30’a, diğer günlerde ise saat 09.00’dan 10.00’a ve 17.30’dan 18.30’a kadar listelerin askıda bulunduğu yerde, ilçe seçim kurullarınca görevlendirilmiş bulunan kimseler vasıtasıyla veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilecek.

İtiraz ve başvuruların yazılı delillerle desteklenmesi gerekirken, “Yazılı delil”, kimliğini ve yurttaşlığını belgelemek bakımından kimlik kartını veya pasaportu; daimi ikametgahı saptama bakımından, daimi ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınan, muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin imzasını ve muhtarlık mührünü taşıyan yazılı bir belgeyi içeriyor.