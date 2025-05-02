"Öldürülen kişi Cemil Önal, polis resmi açıklama yapmadı"

Hollanda merkezli Del Telegraaf gazetesinin aktardığına göre öldürülen kişinin, Kıbrıs’ın kuzeyinde işlenen bir cinayetle bağlantılı olarak arandığını ve 2023 yılında Türk makamlarının talebi üzerine Hollanda’da gözaltına alındığını aktardı.

Haberde, söz konusu kişinin çok sayıda kumarhane işlettiği ve ABD tarafından kara para aklama başta olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı bilgisine yer verildi.

Güney Hollanda’nın Rijswijk kentindeki bir otelde dün akşam saatlerinde bir Türk vatandaşı vurularak öldürüldü. Olayın, Halil Falyalı'nın "finans müdürü" olduğu öne sürülen ve bir süredir istihbarat koruması altında Hollanda’da yaşadığı belirtilen Cemil Önal’a yönelik bir suikast olabileceği iddia edildi.

Söz konusu iddiayı gündeme taşıyan isim, gazeteci Erk Acarer oldu. Acarer, X hesabından yaptığı paylaşımda Cemil Önal’ın silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini ileri sürdü. Ancak bu paylaşımın ardından Acarer’in hesabına kısa sürede erişim engeli getirildi.

Öte yandan Hollanda'nın kamu yayıncısı NOS, olayın Rijswijk’te bir otelin terasında, yerel saatle 17.45 civarında gerçekleştiğini duyurdu. Otel sahibi, saldırının kameralar tarafından kaydedildiğini, maskesiz bir kişinin oturan müşteriye yaklaşarak çok yakın mesafeden ateş ettiğini söyledi. Şüphelinin saldırının ardından kaçtığı belirtildi. Görgü tanıkları üç el silah sesi duyduklarını bildirdi.

Polis, ölen kişinin 41 yaşında bir Türk vatandaşı olduğunu açıkladı ancak resmi kimlik henüz doğrulanmadı.

De Telegraaf gazetesi ise öldürülen kişinin, Kıbrıs’ın kuzeyinde bir adamın öldürülmesiyle bağlantılı olarak aranan ve 2023’te Türk makamlarının talebi üzerine Hollanda’da gözaltına alınan bir suçlu olduğunu yazdı.

Haberde, bu kişinin çok sayıda kumarhane işleten ve ABD tarafından kara para aklama başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan biri olduğu belirtildi.