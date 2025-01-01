“Öldürmek için geldi”

Serap ŞAHİN

“Kıbrıslı Türk iş insanını öldürmek” amacıyla Kıbrıs’a geldiği iddiasıyla tutuklanan Ü.S. isimli zanlının, TIR içerisine gizlenerek, bir süredir güvenlik zafiyetleriyle gündemde gelen Mağusa Limanı’ndan adaya kaçak giriş yaptığı ortaya çıktı.

Girne’de polis tarafından tutuklanan ve tasarrufunda silah ile canlı mermi bulunan Ü.S., son 6 ayda “suikast” amacıyla Kıbrıs’a gelen üçüncü kişi oldu. Polis, zanlının “itiraf” nitelikli ifade verdiğini, Kıbrıs’taki bağlantılarının araştırılacağını açıkladı.

‘Tetikçinin’ gizlendiği TIR aracın X-Ray cihazından geçmesine karşın tespit edilememesi, cihazın çalışıp çalışmadığı ya da her araç için çalıştırılıp çalıştırılmadığı yönünde soruları da beraberinde getirdi.

Zira aynı şekilde adaya getirildiği iddia edilen milyon Sterlinlik “kara para” ile ilgili polis ve liman yönetimi, paraları barındırdığı iddia edilen araçları “X-Ray cihazından geçirdiklerini ancak parayı bulamadıklarını” açıklamıştı.

Zafiyet iddialarıyla anılan X-Ray cihazı, Haziran 2024’te Türkiye tarafından hibe edilmiş, cihaz için “saygı duruşu, İstiklal Marşı ve kurdele kesimi” barındıran, pek çok bakanın katılım gösterdiği bir tören düzenlenmişti. UBP – YDP – DP Hükümeti tören için 190 bin TL harcamıştı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, konuyla ilgili açıklamasında, güvenlik zaifyeti nedeniyle memelekete silahlı tetikçinin girdiğini söyledi, “milyon Sterlin’lik kayıp kara para” olayına atıfa bulunarak, “memlekete başka nelerin girip çıktığını varın siz düşünün” dedi.

İş insanına suikast düzenlemek için TIR’a saklanarak ülkeye giriş yaptı

Girne'de gerçekleştirilen 'Geçit Yok' operasyonunda silah ve mermilerle yakalanan 35 yaşındaki Ü.S.’nin Kıbrıs’ın kuzeyine kaçak yollarla girdiği ortaya çıktı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıslı bir iş insanına suikast düzenlemek için adaya gönderilen tetikçi, TIR'a gizlenerek Mağusa Limanı'ndan giriş yaptı.

Ü.S., 31 Aralık tarihinde geniş güvenlik önlemleriyle mahkemeye çıkarıldı. 28 Haziran'da UBP-YDP-DP hükümetinin kurdele keserek hizmete koyduğu X-Ray cihazı, söz konusu TIR’ın içini görmedi. Polisin bir ihbarı değerlendirerek gerçekleştirdiği operasyonda, Girne’de motosikletle dolaşan Ü.S. üzerinden bir tabanca ve 6 canlı mermi çıktı. Zanlı, adaya geliş amacının Kıbrıslı bir iş adamına suikast düzenlemek olduğunu itiraf ederken, kendisine görev veren şahsın banka ile maddi sorunlar yaşadığını savundu.

Polis Çavuşu Yavuz, yapılan soruşturma sonucunda zanlının aralık ayında TIR’a gizlenerek Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını ve amacının Girne’deki bir iş adamına suikast düzenlemek olduğunu açıkladı. Zanlının itiraf niteliğinde ifade verdiğini söyleyen polis, Kıbrıs’ın kuzeyindeki bağlantılarının araştırılacağını belirtti. Polis ayrıca, ele geçirilen silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderileceğini ve kamera görüntülerinin inceleneceğini ifade etti. Zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalması talep edildi.

Zanlının avukatı Medine Bayram, müvekkilinin adı geçen iş insanı Hüseyin Kemaler’e suikast düzenleme veya korkutma amacıyla adaya gelmediğini, suçunun yalnızca silah taşıma olduğunu savundu.

UBP – YDP – DP Hükümeti X-Ray cihazı töreni için 190 bin TL harcamıştı

TIR'a gizlenip Mağusa Limanından kaçak giriş yapan zanlının tutuklanmasının ardından Mağusa Limanı’ndaki güvenlik zafiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

28 Haziran 2024’te Türkiye Mağusa Limanı’na X-Ray tarama cihazı hibe etmiş, cihaz için “saygı duruşu, İstiklal Marşı ve kurdele kesimi” barındıran bir tören düzenlenmişti. UBP – YDP – DP Hükümeti tören için 190 bin TL harcamıştı.

Liman, ‘kara para’ iddiasıyla da gündemde

Hatırlanacağı üzere kasım ayında da 2,5 milyon Sterlin ‘kara para’ nın aynı yerden ülkeye giriş yaptığı iddiaları ile 3 farklı polis birimi 36 saat süren operasyon gerçekleştirmiş ancak bir sonuca ulaşamamıştı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, iddiaya konu gemiden inen araçların bulunduğu noktayı gözetleyen kameraların kabloları “uzun yıllardır” kesilmiş ve tamir edilmemiş durumda olduğu ortaya çıkmıştı.

Güvenlik zafiyetiyle ilgili öne çıkan bir diğer konu ise, dileyen kişinin, dilediği saatlerde limana girebilmesiydi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay:

“Tetikçiler suikast için sınırlarımızdan elini kolunu sallaya sallaya giriyor”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sınır güvenliği konusunda “Aylardır sınırlarımız galbura döndü, derhal tedbir alın diyoruz. Son 6 ayda üç kez tetikçiler ülkemizdeki iş insanlarına suikast düzenlemek için sınırlarımızdan elini kolunu sallaya sallaya giriyor.” ifadelerini kullandı.

X-Ray cihazlarının yetersizliği nedeniyle bir tır içerisine saklanan silahlı tetikçinin fark edilmediğini belirten Özersay, “Bu durumda memlekete başka nelerin girip çıktığını varın siz düşünün” diyerek tepki gösterdi. Özersay, kısa süre önce araçlar içinde yüklü miktarda dövizin ve kara paranın ülkeye giriş yaptığını dile getirdiklerinde, yetkililerden ‘Tüm araçları X-Ray cihazından geçirdik, bir şey bulamadık’ yanıtını aldıklarını hatırlattı.

Özersay, “Ülkeye giriş-çıkışlarda acil ilave tedbir alınması şart” uyarısında bulundu.