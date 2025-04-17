CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral’ın, Başbakan Ünal Üstel’in Meclis’te öğretmenlere hakaret eden Hamitköy İmamı’nın görevden alındığını açıkladığı konuşmasına “Boşbakan, boş konuştu” şeklindeki ifadeleri üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ülkede yaşanan siyasi gerilim ve yöneticilerin tutumuna sert sözlerle tepki gösteren Şahali, “Elleriyle ettiklerini hep birlikte çekiyoruz” dedi. “Bulundukları makamları, o makamların ait olduğu devletten ve kendi halkından daha değerli görenlerin geleceği yer ancak burası olur.” ifadelerini kullanan Şahali, gelinen noktanın sorumluluğunun bu anlayışta olanlara ait olduğunu vurguladı.

Muhalefete yönelik uzun süredir devam eden hakaret ve iftiraların karşısında sessiz kalanlara da seslenen Şahali, şu ifadeleri kullandı:

“Halkı aşağılanırken, halkın iradesini temsil eden muhalifler, yani bizler, türlü hakarete, iftiraya uğrarken ‘gık’ çıkaramayanlar, kendilerine yönelen benzer saldırı karşısında boyun eğse ne olur, eğmese ne”

Demokrasiden uzaklaşmanın bedelinin ağır olduğunu belirten Şahali, “Demokrasiden kopmak, halk iradesini hiçe saymak günün sonunda yok sayılmayı getirir. Getirdi işte.” dedi.

Şahali, “Oldu mu Ünal bey, beğendin mi geldiğin yeri? Sen ister sus, istersen ricacı ol fark etmez.” İfadelerini kullandı.

CTP'nin duruşuna dikkat çeken Şahali, “Biz hem Kıbrıs Türk Halkının onurunu hem de kurumlarının saygınlığını, demokrasiye sıkı sıkıya sahip çıkarak korumaya devam edeceğiz...” ifadelerine yer verdi.