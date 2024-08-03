Olay yerine gelen ambulansı kaçırdı

Serhatköy'de bu sabah meydana gelen olayda, ailesinin kendisini zehirlediğini iddia eden Tolga Keçeli isimli yurttaş; ambulansı aradığını ancak kendisini almaya gelmediğini öne sürerek, olay yerine gelen ambulansı kaçırarak, hastaneye gitti.

Hasta olduğu gerekçesi ile 112 Acil Servis’ten ambulans talep eden Tolga Keçeli adlı yurttaş, sağlıkçılarla arbede yaşadı; ölümle tehdit etti.

Ambulans ile olay yerinden kaçan Keçeli, kişisel sosyal medya hesabından yaşananları canlı olarak aktardı. “Herkes işin içinde, hepsini öldürmeden ölmeyeceğim” ifadelerini kullanan Keçeli, ailesinin kendisini zehirlediğini iddia etti.

Canlı yayında yardım çağrısı yapan Keçeli’nin, sağlık çalışanlarını ambulanstan indirdiği ve aracı alarak olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin acil servise ulaşmasının ardından tutuklananan Keçeli ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.