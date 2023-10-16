Olay yeri inceleme polisi tanık olarak dinlenecek
Çatalköy’de suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı ve Şoförü Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili ikinci duruşma, bugün Girne Kaza Mahkemesi'nde gerçekleşiyor.
Çatalköy’de suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı ve Şoförü Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili ikinci duruşma, bugün Girne Kaza Mahkemesi'nde gerçekleşiyor.
Duruşmada yeni bir tanık mahkemeye çıkarılıp yargı karşısında dinlenecek. Cinayete ilişkin duruşma süreci 5 Ekim tarihinde başlamıştı. İlk duruşmada tanık kürsüsüne çıkarılan Faik Enderoğlu, soruları yanıtlamıştı. Enderoğlu, suikastın gerçekleştiği sokakta bulunuyordu. Duruşmanın saat 11.00'de gerçekleşmesi bekleniyor. Polis delil olarak mahkemeye çöp bidonu getirdi.
Çatalköy'de 8 Şubat 2022 günü saat 18.45 sıralarında Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğramıştı. Murat Demirtaş olay yerinde, Halil Falyalı ise kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetmişti.