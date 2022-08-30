"Olay çıkardı, polisleri makasla yaraladı, tutuklandı"

Lefkoşa’da alkollü olduğu iddia edilen 28 yaşındaki M.M. kendisini tutuklamaya çalışan polislere saldırıp yaraladı.

Önceki gece yarısı yaşana olayda tutuklanmaya direnen genç şahıs, polis tarafından "makul kuvvet uygulanarak" etkisiz hale getirildi. Çıkan arbedede polisler yaralandı.

Mahkemeye çıktı: Birçok suçtan dava

Lefkoşa'da meydana gelen olayla ilgili olarak M.M gözaltına alınarak mahkeme çıkarıldı. Zanlıya “Yaralama Kasti Hasar, Korkutmak Maksatlı Silah Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Polisi Darp, Görevinden Men Sarhoşluk Rahatsızlık Uygunsuz Tavır ve Hareket” suçlarından dava getirildi.

Mahkemede konuşan polis memuru Vasvi Özbey, olayı anlattı. Polis, zanlının Lala Mustafa Paşa Sokak'ta gece 01. 00 sıralarında yüksek sesle bağırıp çağırdığı için tutuklanmaya çalışıldığını ifade etti. Polis, zanlının kendisini gözaltına almaya çalışan polis memuruna kesici bir alet ile saldırdığını söyledi. Yaşanan saldırı sonrasında polisin yaralandığını belirten polis memuru Vasvi Özbey yaralı polisin vücudunda 15 santimlik kesi oluştuğunu kaydetti.

“Polisleri makasla yaraladı”

Mahkemede olaya ilişkin detayları anlatan polis memuru Vasvi Özbey şunları dile getirdi:

Zanlı bilahare tutuklanmaya direnmek RHA 4159 plakalı polis aracının sağ arka kapı camının kırılmasına sebep oldu. Yine aynı aracın sağ ön çamurluğun ezilmesine yol açtı. Polis Çavuşu C.Ö.’ye (E- 29) elinde tutmakta olduğu makas ile saldırdı, yaraladı. Akabinde yine olay mahallinde Polis Memuru M.Ş’yi de (E- 30) makasla yaraladı. Sonra yine ayni makasla Polis Memuru B.E’nun (E- 45) ve E.A’nın (E- 29) sağ ellerinde 2 şer santimlik kesi oluşmasına sebep olup yaraladı"

Polis 3 gün tutukluluk istedi, mahkeme emretti

Mahkemede konuşan Polis, “Meselemiz yeni başlamıştır olay anının ilk başlangıcından itibaren incelenmesi gereken kamera görüntülerimiz ayrıca görgü tanıklarını ifadelerinin temin edilmesi gerekmekte olup halen olayda kullanılan ve tespit edilemeyen 1 adet delici ve kesici alet aranmaktadır. Zanlının işlemiş olduğu suçlar dikkate alındığında serbest kalması halinde soruşturmaya etki etmesi kuvvetle muhtemel olduğundan ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep ederiz” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)