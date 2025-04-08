“Olağanüstü” teknik kurul toplandı

Serap ŞAHİN

Orta eğitimde çocukların “başörtüsü” takmasının önünü açan Disiplin Tüzüğü değişikliği ile ilgili “olağanüstü” teknik kurul Eğitim Bakanlığı’nda toplandı. YENİDÜZEN’in ulaştığı söz konusu tüzük ile ilgili taslağın masaya yatırılması bekleniyor.

Bakanlık önünde çok sayıda polisin olması ise dikkat çekerken, Eğitim Bakanı müsteşarının direktifi doğrultusunda binaya basının girmesi yasaklandı. Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun ise toplantıya katılıp katılmayacağı henüz net değil.

NE OLMUŞTU?

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun girişimiyle Bakanlar Kurulu’na sunulan ve bir gecede tüzük değişikliğine gidilen Disiplin Tüzüğü öğretmen sendikalarının ortaya koyduğu tepkisiyle geri çekildi ancak kriz bitmedi.

Öğretmen sendikaları Başbakanla durumu iki kere görüşmüş, Hükümet kendi yarattığı krize uzlaşı komitesi önermişti.

Tüzüğün sendikalarla yeniden görüşülmesi beklenirken dün “başörtüsü tüzüğüyle” ilgili yeni taslak metin ortaya çıktı.

YENIDÜZEN' in ulaştığı taslak metne göre ortaokul ögrencisi çocuklar "aileleri ile Egitim Bakanlığı’na başvurmaları" halinde, lise çağındaki çocuklar ise doğruda , "okul üniformalarını örtmeyecek şekilde" başörtüsü takarak okula gidebilecek.