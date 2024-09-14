"Okulların açılmama nedeni UBP Kurultayı"

UBP - YDP - DP Hükümeti'nin, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcını ani bir kararla 1 hafta ertelemesinin nedeninin, yaklaşan UBP Kurultayı olduğu iddia edildi.

Resmi Gazete'de yer alan gerekçede, yeni eğitim yılının 23 Eylül'e alınmasının, atamalardaki gecikme olduğu öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, "Mesele kurultay öncesi avantajı korumak. Kimseyi küstürmemek. Oy kaybı yaşamamak" dedi.

"Bu basit bir olay değildir. Devlet imkanlarını kendi yararına kullanmaktır. Ortada çıkar çatışması vardır" diyen Maviş, "Geçici öğretmenliğe başvuran bin civarı gencin emeğini çalmaktır" vurgusu yaptı.

Burak Maviş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkede olağanüstü hal, savaş veya doğal afet yok. Ülke tarihinde ilk defa ilkokullar açılamıyor. Başbakan ve Eğitim Bakanı tarihe geçecek. Durumun şantiye, tadilat, kadro vs. ile ilgisi yok. Mesele kurultay öncesi avantajı korumak. Kimseyi küstürmemek. Oy kaybı yaşamamak. Bu basit bir olay değildir. Devlet imkanlarını kendi yararına kullanmaktır. Ortada çıkar çatışması vardır." Geçici öğretmenliğe başvuran bin civarı gencin emeğini çalmaktır. Bu kararda kimin emeği geçtiyse, yazıklar olsun!