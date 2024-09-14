Kamu okullarının açılışı, 1 gün kala ertelendi!

UBP - YDP - DP Hükümeti, okulların açılmasına 1 gün kala, yeni eğitim ve öğretim yılının 1 hafta sonra açılması yönünde karar üretti.

Hükümet, "öğretmen atama süreçlerinin tamamlanmaması" gerekçesiyle tarihin 23 Eylül Pazartesi gününe ertelendiğini açıkladı.

Resmi Gazete'de yayınlanan ani karar şöyle:

"Bakanlar Kurulu, öğretmen atama süreçlerinin henüz tamamlanmamış olması ve devam etmesi nedeniyle, İlköğretim Dairesi Müdürlüğü, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı tüm devlet okullarında Akademik Çalışma Takvimlerinde belirtilen 2024 – 2024 Öğretim yılının 23 Eylül 2024 Pazartesi tarihinde başlamasına karar verdi."