“Okullardaki içme suyu analizleri Kasım ayı içerisinde yapıldı”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tamamlandı. Bir sonraki toplantı gelecek hafta pazartesi günü yapılacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Filiz Besim, “Sağlık Bakanlığı’nın Yapması Gereken Denetimler ve Aşı Politikası” konulu güncel konuşmasında, bakanın toplantısı olduğu için sabah geri çektiği konuşmasını bakan gelince yapmak istediğini ancak Bakanın Meclis’ten ayrıldığına işaret etti.

Sağlık Bakanlığı’nın en önemli görevlerinden birisinin halk sağlığını korumak olduğunu belirten Besim, koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen bir yapı oluşturmak gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın web sitesinde yer alan denetimlere baktığını ifade eden Besim, içilen sularla ilgili denetimlerin Mayıs 2024’te yapıldığını kaydetti. Mayıs 2024'ten sonra analizlerle ilgili herhangi bir sonuca rastlamadığını belirten Besim, suların, mikroplarla bulaş durumuyla ilgili denetimlerin de 2024’te yapıldığını kaydetti.

Su istasyonlarının denetimleriyle ilgili Sağlık Bakanlığı’na sorular soran Filiz Besim, su istasyonlarının bir ekip halinde çalışması gerektiğini ifade etti. Ekmek denetimlerine de değinen Besim, bakanlık web sitesine göre bu denetimlerin en son 2022 yılına ait olduğunu söyledi. Besim, “Sağlık Bakanlığı bu görevini neden yapmıyor?” diye sordu.

Okullardaki içme suyu analizlerinin ise Kasım ayı içerisinde yapıldığını kaydeden Besim, birçok okulun depo sularında kirlilik olduğunu belirtti. Besim, bu konuyla ilgili ne yapıldığının açıklanmasını istedi.

Son beş yılda sigara denetimlerinin neredeyse hiç yapılmadığını dile getiren Besim, “Maalesef insanlar sigaralarını özgürce içebiliyorlar” dedi. Besim, tüm uyarılarına rağmen kapalı alanlarda denetim yapılmadığı eleştirisinde bulundu.

Kontrolsüz nüfus akışı nedeniyle farklı coğrafyalardan ülkeye gelen insanlar olduğunu bu nedenle tüberkülozla ilgili mücadele programı oluşturulması gerektiğini kaydeden Besim, bilimsel olmayan tanı yöntemiyle hastalık tanısı konulmaya çalışıldığını söyledi. 2023 yılındaki rakamları paylaşan Besim, sürdürülebilir tedavi gerekliliğine dikkat çekti. Besim, tüberküloz tanısı konmak için uygulanan ppd testleriyle ilgili de bilgi istedi.

İnfluenza denilen virüslerin birden fazla olduğunu ve her yıl dünyada 3 ile 5 milyon insanın bu virüslere bulaştığını dile getiren Besim, bu yıl da çevrede birçok ağır grip vakası olduğunu kaydetti. Grip vakalarıyla ilgili düzgün aşılama programı oluşturmak gerektiğini ifade eden Besim, yaşlı bakım servisi konusunda da bakanlığın adım atması gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu: “160 okula su arıtma sistemleri kuruldu”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Besim’i yanıtladığı konuşmasında, Sağlık Bakanının hastanedeki işlerinden dolayı toplantıya gelemediğini söyledi.

Su depoları temizlenmeden okulların açılmadığını dile getiren Çavuşoğlu, “Çocuklar Susuz Kalmasın” projesiyle 160 okula su arıtma sistemleri kurulduğunu açıkladı. Çavuşoğlu, devletin bakanlık aracılığıyla tüm çocuklara güvenli suyu sunduğunu ve periyodik bakımlarının da yapıldığını belirtti.

Aşılarla ilgili Sağlık Bakanlığının başlattığı programlı aşı prosedürünün devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Aşılar konusunda bir eksiklik yoktur” dedi.

Çavuşoğlu, Besim’in yerinden söz alıp, sorduğu soruyu yanıtında, Eylül ayında okullar açılmadan tüm depoların temizlendiğini yineleyerek, Kasım ayında herhangi bir sıkıntı olmuşsa buna müdahale edileceğini belirtti.

Güncel konuşmaların ardından toplantı tamamlandı. Gelecek birleşim 13 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak. (tak)