Okullarda son durum: 42 öğrenci, 14 öğretmen pozitif

Yerel bulaşın özellikle okullarda görüldüğü son dönemlerde her geçen gün vaka ve temaslı sayısı artıyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu okullardaki son durumu YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Bulaşıcı Hastalıklar Sağlık Üst Kurulunun aldığı tedbirlerin yerinde olduğunu da ifade eden Amcaoğlu, toplamda 42 öğrenci ve 14 öğretmenin PCR testinin pozitif olduğunu ifade etti.

Amcaoğlu, 9 Eylül İlkokulu’nda dün bir öğrencinin daha testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Çok sayıda temaslının olduğunu ve bunlar için polisin de sıkı denetim başlattığını ifade eden Amcaoğlu, sağlıkta sıkıntı olmaması halinde eğitimin 18 Ocak’ta yeniden başlayacağını kaydetti.