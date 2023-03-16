Okullarda ‘risk’ ortada!

▶ Hükümetle de paylaşılan, tehlikeli olduğu ifade edilen ilk 10 bina arasında; Mağusa – Maraş’taki Dr. Fazıl Küçük Endüstri ve Meslek Lisesi’nin tamamı, ikinci sırada Lefke İstiklal İlkokulu’ndaki bina 1, idari ve derslik, üçüncü sırada ise Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi yer aldı.

En tehlikeli ilk 20 okul:

Dr. Fazıl Küçük Endüstri ve Meslek Lisesi Lefke İstiklal İlkokulu- Bina 1 (İdari+ Derslik) DAÜ-İletişim Fakültesi Dr. Fazıl Küçük Endüstri ve Meslek Lisesi 2 Arabahmet İlkokulu (Ana Bina) Karakol İlkokulu Derslik 1 (No: 2) Karakol İlkokulu Derslik 2 (No: 3) Lefke İstiklal İlkokulu- Bina 2 (Derslik) Namık Kemal Lisesi- NKL 01 Şht. Tuncer İlkokulu- Blok 38 Lefke Gazi Lisesi- Blok 2 (Derslik) Lefke Gazi Lisesi- Blok 3 (Derslik 2) Alaniçi İlkokulu No 1 Namık Kemal Lisesi- NKL 06 Yeniboğaziçi İlkokulu Derslik 1 Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu 2 Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Blok 2 Mormonekşe İlkokulu Karpaz Meslek Lisesi 4. Blok MEB TIP Derslik (Dilatasyonla ayrılmış 2’lı sınıflar) Karpaz Meslek Lisesi 4. Blok MEB TIP Derslik (Dilatasyonla ayrılmış 2’lı sınıflar)

Ayşe GÜLER

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), 200’e yakın okulda yer alan yaklaşık 800 binada depreme karşı dayanıklılıkla ilgili bilimsel gözlem ve tespitler yaptı; risk durumunu sıraladı.

Hükümetle de paylaşılan, tehlikeli olduğu ifade edilen ilk 10 bina arasında; Mağusa – Maraş’taki Dr. Fazıl Küçük Endüstri ve Meslek Lisesi’nin tamamı birinci sırada yer aldı, ikinci sırayı Lefke İstiklal İlkokulu’ndaki bina 1, idari ve derslik, üçüncü sırayı ise Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi oluşturdu.

Gözler yeni sürece çevrilirken, ikinci aşamada karot ve bina performans analizlerinin yapılması gündeme geldi.

İnşaat Mühendisleri Odası(İMO) Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, her bina için 20 gün ya da 1 ay arası çalışma öngörüsü olduğunu söyleyerek, şu anda herhangi bir binayla ilgili yıkım çalışmasının gündemde olmadığını, güçlendirme projelerinin ortaya konacağını dile getirdi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan tespitin olası depreme yönelik risk sıralaması olduğunu belirterek, “Binalardaki sıralama, sarsıntı olmadığı zaman çökme tehlikesi var diye anlaşılmamalı” dedi.

Kamuoyunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaatının durması, kaynağın başka bir noktaya aktarılmasına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Külliye inşaatının devamına karar verecek, bunu hibe eden TC’li yetkililerdir. Külliye yapılmasın, okul yapılsın asla demem, asla önermem” şeklinde konuştu.

Öte yandan KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı ise sürecin takipçisi olacaklarını ifade ederek, çalışmaların hızlanması, seferberlik başlatılması gerektiğini belirtti.

RAPOR NE ANLAMA GELİYOR?

İnşaat Mühendisleri Odası(İMO) Başkanı Gürkan Yağcıoğlu:

“Karot ve bina performans analizleri yapılacak, sonuçlar sürpriz değildi…”

İnşaat Mühendisleri Odası(İMO) Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, ilk etapta devlet okulları ve sağlık kuruluşları binalarını en riskliden en az riskliye göre sıraladıklarını belirtti.

Yağcıoğlu, ikinci aşamada binalara karot ve bina performans analizlerinin yapılacağını kaydederek, “Yapılan çalışmalarda güçlendirme yapılması gereken binaları sıralamayla belirledik. İleri tetkik çalışmalarını yapacağız” dedi.

Yağcıoğlu, Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi’ne de raporun iletildiğini belirterek, “Başbakanlık İMO’ya, ikinci aşamayı planlayın, ödemeleri alacaksınız dediler. Şu anda Eğitim Bakanlığı taleplerini oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Binalarla ilgili ortaya çıkan tablonun kendisi için sürpriz olmadığını da ifade eden Yağcıoğlu,

“Bir ülkede ne yapıldığı bellidir. Yapıların, okulların, hastanelerin elden geçmesi gerektiğini söylüyorduk. Gerekli kaynak sağlanmadı. Ülkenin sadece okul hastane açısından değil, yapı stoku da eskidir” şeklinde konuştu.

Yağcıoğlu, hükümete bütün kaynakları durdurmaları gerektiğini söylediklerini de aktardı.

Yağcıoğlu, kimi özel okulların kendi bünyelerinde depreme dayanıklılığa yönelik çalışma yaptığını ifade etti, “İlk etapta devlet okullarında başladık. Ancak İMO olarak bizler de özel okullarda çalışma yapacağız ” dedi.

“Her bina için 20 gün-1 ay arası çalışma öngörüsü…”

Şu anda herhangi bir binayla ilgili yıkım çalışmasının gündemde olmadığını söyleyen Yağcıoğlu, güçlendirme projelerinin ortaya konacağını dile getirdi.

Yağcıoğlu, “Yıkım kararı için güçlendirme çalışmalarının yüzde 30’unu bulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Laboratuvar çalışmaları ve bina performans analizlerinin her binaya özel olduğuna dair bilgi paylaşan Yağcıoğlu, “Her bina için 20 gün ya da 1 ay arası çalışma öngörüsü var” şeklinde konuştu.

Yağcıoğlu, gönüllük esasına bağlı 150-200 mühendisin çalıştığını söyleyerek, “Yeterli insan kaynağı vardır. Yeter ki doğru siyasi kararlar verilsin…” dedi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’dan İMO raporu yorumu:

“Külliye yapılmasın okul yapılsın asla demem, asla önermem”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Külliye inşaatının devamına karar verecek, bunu hibe eden TC’li yetkililerdir” dedi, “Külliye yapılmasın, okul yapılsın asla demem, asla önermem” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası’nın 768 okul binasına ilişkin gözlem tespitine bağlı sıralama yaptığını belirterek, her okul için proje talebinde bulunduklarını dile getirdi.

İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan tespitin deprem olması halinde risk sıralaması olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Günlük, sarsıntı olmadığı zaman çökme tehlikesi var diye anlaşılmamalı” dedi.

Çavuşoğlu, “Okullar açılmadan önce gerek basın gerek sendikaların ‘Tavandan sıva düştü, biz uyarmıştık’ dedikleri tespitlerle alakası yoktur” diye konuştu.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Bu sıralama çıkmadan önce Yeniboğaziçi’nde bir bloku boşaltmıştık. Yenirenköy’de bir bloğu ve Dikmen’de 2, Değirmenlik’te 4 sınıfı boşalttık. Adıyaman depremi sonrasında tereddütlü zeminlerle ilgili Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ni boşalttık. Namık Kemal Lisesi’nde eğitime ara vermiştik. Cumhuriyet Lisesi, Karakol İlkokulu aynı durumda...

“Çadır niye kuruldu diye kimse sormadı. Öğrencilerin okula gelmemesi, online eğitiminden fayda sağlanamama düşüncesine bağlı olarak çadırla 15-20 gün eğitim sürecini kaybetmemek adına kurduk” diyen Çavuşoğlu, “Yağmur yağınca, Cumhuriyet Lisesi’nde çadırları su bastı. Herkes başka başka yorumlar yaptı. Gerçeği görmeme noktasındaki alışkanlık devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

NKL konusu…

Çavuşoğlu, eğitimin çadırda devam ettiği Namık Kemal Lisesi’nde DAÜ konusunun çok dillendirildiğini söyledi, DAÜ’de farklı binalardaki 25 sınıfın tedariki sağlandığını ancak okul idaresinin Yonpaş Lisesi devredilene kadar mevcut koşullarda kısmi çadır ve kısmı sınıfta eğitime devam etmek istediğini aktardı.

Bu konuda yapılan eleştirilere de yanıt veren Çavuşoğlu, “Suçlamayı yapanlar, 160 okulun 89’unun 1974 öncesi olduğunu, büyük bir bölümünün 2000 öncesinde olduğunu biliyor. Deprem yönetmenliğine uymadığını gözden kaçırıyor” dedi.

“Hem veli, hem öğretmen, hem de öğrencilerin vicdani ve hukuki sorumluluğunu üzerimde taşıyorum”

Çavuşoğlu, “Hem veli, hem öğretmen, hem de öğrencilerin vicdani ve hukuki sorumluluğunu üzerimde taşıyorum” şeklinde konuştu.

Önceki gün İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), dün de Sanayi Odası ile görüştüklerini söyleyen Çavuşoğlu, İMO’dan yaptıkları gözlemlere ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması adına her okul için proje talebinde bulunduklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, projelere bağlı tadilatların başlaması istediklerini belirterek, “En yüksek verisi olandan, en düşük verisi olana gidelim. Bilimsel veriler ışığında, bazı okulları iki kez teyit ettirdik. Bu veriler ışığında, gerekli tadilatı yapmadan çocukları okula göndermek istemiyoruz” şeklinde konuştu.

“80 milyon TL kaynağa ek hükümetin fon oluşturma çalışması…”

Eylül’de okullar açıldığında, tadilatı yetiştirilemeyen binalarla ilgili prefabrik sınıf açılımı ile eğitime devam edileceğini söyleyen Çavuşoğlu, “Can güvenliği gailesi, hepimizin gailesi…” dedi.

Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı’na okul yapımı, tadilatına ilişkin bu yıl 80 milyon TL kaynak ayrıldığını, bu paranın kullanılacağını dile getirdi, buna ek olarak da Hükümetin fon oluşturma çalışması olduğunu, söz konusu kaynağı da kullanacaklarını ifade etti.

“Külliye yapılmasın, okul yapılsın asla demem, asla önermem”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaatının durması, kaynağın okullardaki tadilata aktarılmasına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Çavuşoğlu, “Halkın bir üyesi olarak bu ülke okulunu da hastanesini kendi yapacağı bir bütçeyi yaratmak zorundadır. KKTC, yalnızca maaş ödemek için kurulmadı” değerlendirmesinde bulundu.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı:

“Toplumda büyük bir seferberlik gerekiyor, çalışmalar hızlanmalı”

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, okullarda ilk etapta gözleme dayalı tespitlerin yapıldığını, ikinci etapta en riskli okullardan başlayarak ileri tetkiklerin başlayacağını dile getirdi.

Sürecin takipçisi olacaklarını söyleyen Elmalı, “Yıkılıp, yıkılmayacağı ileri tetkiklerle belirlenecek”

şeklinde konuştu.

Elmalı, “Toplumda büyük bir seferberlik gerekiyor, çalışmalar hızlanmalı” dedi.

Yeni eğitim yılının şu andan düşünülüp, planlanması gerektiğini ifade eden Elmalı, “Ama çadırlarda ama başka yerde bu yıl gidecek. Kayıplarla planlayacağız” dedi.

Dr. Fazıl Küçük Endüstri ve Meslek Lisesi ve Namık Kemal Lisesi’ndeki sıkıntıları uzun süredir dile getirdiklerini ancak dikkate alınmadığını belirten Elmalı, “Risk analizlerinde de bu okullar ilk sırada yer aldı. Bu okulların resimlerini çektiğimizde Nazım bey bizi eleştirmişti” şeklinde konuştu.

RİSK ANALİZİ…

En ‘risklisi’ Dr. Fazıl Küçük Endüstri ve Meslek Lisesi

‘En riskli’ okullar listesinde başı Dr. Fazıl Küçük Endüstri ve Meslek Lisesi çekti.

İkinci sırada Lefke İstiklal İlkokulu Bina 1 (İdari+ Derslik) üçüncü sırada ise DAÜ İletişim Fakültesi yer aldı.

Listeye göre dördüncü sırada, Dr. Fazıl Küçük Endüstri ve Meslek Lisesi’nin ikinci binası yer alırken, beşinci sırada Arabahmet İlkokulu’nun ana binası, altıncı sırada da Karakol İlkokulu Derslik 1, (No2), yedinci sırada Karakol İlkokulu Derslik 2 (NO.3) yer alıyor. Listedeki en riskli sekizinci bina, Lefke İstiklal İlkokulu Bina 2 derslik yer alırken, dokuzuncu sırada, Namık Kemal Lisesi – NKL 01, 10’uncu sırada Şehit Tuncer İlkokulu Blok 38 binası yer aldı. Öte yandan ilk 20 riskli binanın 8’i ilkokulu, 4’ü ise lise…

9’u Mağusa bölgesinde…

Bölgesel dağılım incelendiğinde; ilk 20 okulun 9’u Mağusa bölgesinde.

Dr. Fazıl Küçük Endüstri ve Meslek Lisesi’nin 2 binasının yanı sıra Karakol İlkokulu’nun 2 dersliği, Namık Kemal Lisesi’nin 2 dersliği, Alaniçi İlkokulu ile Mormenekşe İlkokulu riskli okullarda başı çekiyor.