“Okullar ve otellerde yangın güvenliği şeffaf bir şekilde paylaşılmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Kartalkaya’da meydana gelen yangına atıfta bulunarak, ülkedeki okullar ve otellerde yangın güvenliğiyle ilgili önlemlerin durumuna dikkat çekti. Çolakoğlu, Mağusa’daki birçok okulun hala şantiye görünümünde olduğunu belirterek, inşaat malzemelerinin güvenli bir alana alınması gerektiğini vurguladı.

“Çocuklar, inşaat malzemelerinin içinde oyun oynuyor. 31 Ocak’ta okullar tatil olacak; bu süre, güvenlik önlemleri almak için bir fırsat olarak değerlendirilmeli.” diyen Çolakoğlu, yangın tüplerinin kontrolü ve denetimiyle ilgili bir raporun kamuoyu ile paylaşılmasının veliler açısından önemli olduğunu ifade etti.

İtfaiye biriminin kapasitesine de dikkat çeken Çolakoğlu, “Kaç tane yangın aracımız var? Bu araçların merdivenleri ne kadar yüksekliğe çıkabiliyor? Sorularını sordu, gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Çolakoğlu, otellerdeki yangın güvenliği ile ilgili denetimlerin ne durumda olduğunu da sorguladı. “Otellerde ne tür tedbirler var, denetimler ne sıklıkla yapılıyor? Eğer denetim yapılıyorsa, Turizm Bakanlığı bu bilgileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalı.” dedi.

Trafikte yaşanan sorunlara da değinen Çolakoğlu, bu konudaki sıkıntıların çözümü için adım atılması gerektiğini belirtti.