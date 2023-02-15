OKULLAR KORKUTUYOR

▶ Türkiye’nin 10 ilini etkileyen deprem felaketi ile “tuz ve buza” dönen binalar, Kıbrıs adasındaki yapıların depreme karşı dayanıklılığını yeniden gündeme getirdi; özellikle eğitim yılının başında paylaşılan “çökmüş okul” fotoğrafları yeniden akıllara geldi, tedirginlik yarattı…

Ertuğrul SENOVA

Türkiye’nin 10 ilini etkileyen deprem felaketi ile “tuz ve buza” dönen binalar, Kıbrıs adasındaki yapıların depreme karşı dayanıklılığını yeniden gündeme getirdi.

Özellikle öğretmen sendikaları tarafından paylaşılan bazı kamu okullarındaki “çökmelere” dair fotoğraflar, depremde onlarca çocuğunu yitiren Kıbrıs Türk toplumunu tedirgin ediyor…

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan öğretmen sendikaları, bugün Eğitim Bakanlığı ve mimar-mühendislerle toplantılar düzenleneceğini, tüm okulların “röntgeninin” çekilmesi ve bilimsel çalışmalar eşliğinde adımlar atılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, okulların dayanıklılığına yönelik deprem fizibilite raporlarının olmadığını açıkladı, “Okulların büyük bölümü 1974 öncesinde yapıldı. Yapıldıkları dönemde inşaatlarda deniz kumu kullanıldığına dair birçok bilgi var. Bu oldukça sağlıksız” dedi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı ise Namık Kemal Lisesi’nde ders sırasında tavanın çöktüğünü, bu yıl Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi’nde de çökmeler yaşandığını belirtti, bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, okulların sağlamlaştırılması konusunun Bakanlar Kurulu’nun gündemine bir an önce ele alınacağını söyledi, meydana gelebilecek depremlere yönelik acil olarak tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Okulların büyük çoğunluğunun inşaatlarında deniz kumu kullanıldı”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, okulların dayanıklılığına yönelik deprem fizibilite raporlarının olmadığını açıkladı, “Okulların büyük bölümü 1974 öncesinde yapıldı. Yapıldıkları dönemde inşaatlarda deniz kumu kullanıldığına dair birçok bilgi var. Bu oldukça sağlıksız” dedi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile bugün toplantı yapacaklarını ifade eden Maviş, okullarla ilgili fizibilite çalışması yapacaklarını açıkladı, “160 okulumuz var. Tüm okulların röntgenini çekeceğiz” şeklinde konuştu.

Maviş, acil olarak Değirmenlik İlkokulu, Yeniboğaziçi İlkokulu, Yenierenköy İlkokulu ve Dikmen İlkokulu’na yönelik adım atılması gerektiğini açıkladı.

Cumhuriyet Lisesi

“Değirmenlik İlkokulu’nda toprak kayması yaşandı, bakanlığın elinde rapor var”

Değirmenlik İlkokulu’nda toprak kayması olduğunu, bu konuda bakanlığın elinde rapor bulunduğunu aktaran Maviş, bu okulun bir bölümünün yıkılıp, yeniden yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Maviş, 2019 yılında Yeniboğaziçi İlkokulu’nun okul binasının ömrünün tükendiği ve yeniden yapılması gerektiğini içeren bir rapor hazırlandığını ancak adım atılmadığını ifade etti.

Hem Yenierenköy hem de Dikmen İlkokulu’nun binasında da kaymalar yaşandığını kaydeden Maviş, bazı yerlerin demir ile tutturulmaya çalışıldığını belirtti.

Maviş, “Bizler yıllarca kapasitenin ölçülmesi, alt yapılarının geliştirilmesiyle ilgili okullardan görüş aldık. Defalarca dile getirdik” şeklinde konuşarak, “Eğitim bütçesi oluşturulduğunda yalnızca deprem fizibilitesine ilişkin değil, doğal afetlerle ilgili okulların zarar gördüğünü tespit edip, söyledik” dedi.

“Öyle bir acı yaşadık. Çocuklarımızı kaybettik. Bu olay hemen yanı başımızda yaşandı” diyen Maviş,

deprem haritasının bir kısmının İskele’nin kuzeyinden geçtiğini hatırlattı, “Özellikle Yeniboğaziçi Okulu ile ilgili tartışma var. Okul Aile Birliği eylem yapmak istemişti, yeniden gündeme gelebilir” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı:

“NKL, Dr. Fazıl Küçük ve GML’de çökmeler yaşandı”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, yıllardır okul binalarındaki sıkıntıları gördüklerini, yılın başında da fotoğraflarla mevcut durumu ortaya koymaya çalıştıklarını belirtti.

Namık Kemal Lisesi’nde ders sırasında tavanın çöktüğünü, bu yıl Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi’nde de çökmeler yaşandığını belirten Elmalı, “Erenköy ve Güzelyurt’ta yıkılan okullarla ilgili bakanlık, tadil edileceğini söyledi ama önemli olan söz değil, iştir” dedi.

Geçitkale’de Cumhuriyet Lisesi’nde bir tadilat yapıldığını ancak önemli olanın, ‘sorunu görünmeyecek şekle getirmek’ olmadığını söyleyen Elmalı, “Yapılması gereken dayanıklılığına bakmak… Yıkılması mı gerekiyor, taşıyıcılığı devam ediyor mu, bunlara bakmak lazım. Sağlıklı, bilimsel verilere ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“Fotoğrafları gösterdik, Çavuşoğlu ‘arkası yıkıldı’ dedi… Bu işten ne kadar uzak olduğunu anladık”

Okul binalarının yıkıldığını gösteren fotoğrafları paylaştıklarında Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, “Bu yıkımlar okulun arka tarafındadır” dediğini anımsatan Elmalı, “Bir inşaat paslandığında, taşıyamaz duruma geldiğinde, önü ya da arkasının ne farkı var? Ne önemi var? Bu açıklamayla, kendisinin olaydan ne kadar uzak olduğunu anlamış olduk” ifadelerini kullandı.

Bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Elmalı, “En hızlı şekilde mevcut durumun ortaya konması ve seferberlik şeklinde, kamu binalarının tekrardan revize dilip sağlam hale getirilmesi lazım” şeklinde konuştu.

Kıbrıs adasının, deprem ihtimali yüksek bir coğrafik konumda bulunduğunu belirten Elmalı, “Bu adanın geçmişte de deprem tecrübesi var. Okullarımızın ömürlerinin tamamlandığını söylemiştik. bunun bilimsel verilerle desteklenmesi gerek” dedi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu:

“Erenköy Lisesi’nin bir bölümü ile Yeniboğaziçi İlkokulu’ndaki bazı sınıfların güvenli okullara taşınacak”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Erenköy Lisesi’nin bir bölümü ile Yeniboğaziçi İlkokulu’ndaki bazı sınıfların güvenli okullara taşınacağını belirtti.

Nazım Çavuşoğlu, TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Erenköy Lisesi ve Yeniboğaziçi İlkokulu’nda yapılacak yeni binaların Eylül ayında eğitime hazır hale getirileceğini kaydetti.

Öğrencilerin eğitim bakanlığının koordinesinde taşınacağını dile getiren Çavuşoğlu, önceliklerinin öğrencilerin güvenliği olduğunu vurguladı ve gerekenin yapılacağını kaydetti.