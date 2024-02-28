"Okula kayıt yaptırdığı gün mezun oldu"

Serap ŞAHİN

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam tutuklanan Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam mahkemeye çıkarıldı 2 gün tutukluluk alındı.

Mahkemeye detayları aktaran tahkikat memuru, zanlı Özsağlam’ın “Sahte belge düzenleme, Sahte belgeyi tedavüle sürme suçlarından yargılandığını kaydetti.

26 Şubat tarihinde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılan yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada şu an tutuklu bulunan okulun Genel Sekreteri ve küçük hissedarlarından Serdal Gündüz’ü sahte evrak düzenlemeye tahrik ettiğini de belirtti.

Polis, üniversitenin sisteminde yapılan incelemelerde Özsağlam’ın 9 Eylül 2022 tarihinde üniversitenin Psikoloji bölümüne kayıt yaptırdığını ve bir kaç dakika sonra 4 yılda alınan toplam 61 dersi geçtiği ve aynı tarihte mezun olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının diplomayı barem içi artış almak maksadıyla Personel Dairesi’ne göndererek barem içi artış talep ettiğini belirten polis, bu konuda soruşturmanın sürdüğünü ve ne kadar suç geliri elde ettiğinin henüz belirlenmediğini söyledi.

Polis, zanlıya diplomayla ilgili izahat sorulduğunda, açık öğretimden ön lisans okuduğunu bu nedenle bazı derslerden muaf olduğu ve derslerin yüzde 10’una girmediğini , Serdar Gündüz’ün verdiği ödevleri yaparak mezun olduğunu söylediğini belirtti.

Tahkikatın devam ettiğini ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, ayrıca zanlının ne kadar barem içi artış barem içi artış aldığının araştırılacağını söyledi.

Polis, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.