Oktay: “Külliye projesi bir mühürdür”

Külliye ziyaretinde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “külliyenin bir mühür” olduğunu söyledi.

Yerel basının alınmadığı külliye ziyaretiyle ilgili Anadolu Ajansı’nın servis ettiği habere göre Oktay, inşaat alanında yaptığı açıklamasında, projenin, KKTC'nin egemen ve eşit devlet temelinde adaya vuracağı en büyük mühür olacağını söyledi.

Habere göre Oktay, "Bu, hem bugün hem de geleceğe yönelik bir mühürdür. Kıbrıs Türkü'nün vuracağı bu mührün biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sonuna kadar yanında olacağız ve bu mühür vurulacaktır” ifadelerini kullandı.

Yerel basın alınmadı, haberler AA ve TRT’den servis edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın külliye ziyareti, Kıbrıs’ın kuzeyindeki hem özel hem de resmi yayın organlarına kapalı, Türkiye’nin resmi yayın organlarına ise açık bir şekilde düzenlendi.

Külliye ziyaretiyle ilgili resmi ağızlar, “KKTC”nin resmi yayın organları Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na (BRTK) “ziyaretin basına kapalı şekilde düzenleneceğini ve haber ile görüntülerin servis edileceğini” söylerken, Türkiye’nin resmi yayın organları Anadolu Ajansı ve TRT, ziyaretle ilgili haberler servis etti.