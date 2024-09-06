Oktay: “Konteyner sınıflar Lefke Gazi Lisesi’nin ve Lefke insanının kaderi olamaz”

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, konteyner sınıflara harcanacak parayla okul binalarının sağlamlaştırılabileceğini kaydederek, “Konteyner sınıflar Lefke Gazi Lisesi’nin ve Lefke insanının kaderi olamaz” dedi.

Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği yöneticilerinin ve velilerin, çocuklarının tehlikeli binalarda eğitim görmesini istemediğini belirten Oktay, öğrencilerin Lefke Gazi Lisesi’nde emniyetli ve güvenli şekilde eğitim alabilmesi için gerekli ödeneğin 2025 mali bütçesine eklenmesi gerektiğini kaydetti.

Oktay yazılı açıklamasında, Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu olarak Cumhuriyet Meclisi’ndeki bütçe çalışmalarını yakından takip edeceklerini belirterek, Meclis’te temsil edilsin edilmesin tüm siyasi partilere bu konunun yakın takipçisi olması yönünde çağrı yaptı.

Lefke Gazi Lisesi binalarının güçlendirilmesi ve yeniden eğitime kazandırılmasının 10 milyon TL, binaların yeniden yapılmasının 16 milyon TL olduğunu söyleyen Oktay, sonradan sökülecek konteyner sınıflara harcanacak 10,5 milyon TL’yi “sokağa atılacak para” olarak niteledi.

Oktay, “Devletin sokağa atılacak bu kadar çok parası mı var?” diye sordu.

Türkiye’deki 6 Şubat depreminden sonra KKTC’de kamu binalarının, hastanelerin ve okul binalarının incelendiğini anımsatan Oktay, şunları kaydetti:

“Lefke Gazi Lisesi’nin binalarının sağlamlık durumlarının tatminkar olmadığı, yıkılıp yeniden inşa edilmesi veya güçlendirilmesi gerektiği açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı aldığı bir kararla Lefke Gazi Lisesi avlusuna toplam maliyetinin 10 milyon 500 TL olduğu söylenen 21 konteyner sınıf malzemesi gönderdi ve halen bu konteyner sınıflar okul avlusuna, öğrencilere herhangi bir aktivite alanı bırakmama pahasına kurulmaya çalışılmaktadır.”

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu’na mensup örgütlerin temsilcilerinin 2 Eylül’de toplantı yaptığını söyleyen Oktay, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın çağrısı üzerine konunun 4 Eylül’de ilgili tarafların da katılımıyla çok daha geniş katılımla değerlendirildiğini söyledi.

“Bu tartışmada mevcut binaların sağlamlaştırılması için 10 Milyon TL, yeniden inşası için 16 Milyon TL gerektiği gündeme geldi” diyen Oktay, şunları da söyledi:

“21 konteynerin maliyeti dikkate alındığında apaçık ortadadır ki Milli Eğitim Bakanlığı zamanında harekete geçseydi konteyner sınıflara harcanacak para ile Lefke Gazi Lisesi binaları sağlamlaştırılabilirdi. Bu yapılmadı ve bugün gelinen noktada konteyner sınıflar çare olarak dayatıldı.

Biz Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu olarak Lefke Gazi Lisesi’nin ilk inşa edilmiş olan ve kent kültürünü barındıran 65 yıldır Lefke ve yöresi insanının eğitim görüp duygusal bağ kurduğu binaların yıkılmasına kesinlikle karşıyız ve buna asla ve asla olur vermeyeceğiz.

Yapılacak olan, kent kültürünün parçası olan Lefke Gazi Lisesi’nin ilk iki binasının sağlamlaştırılması, sonradan ihtiyaca göre inşa edilen yapıların yıkılıp yeniden inşasıdır.”