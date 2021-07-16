Öksüz: Sağlığımız tehdit altında

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, dün geceki nöbetinde çok sayıda üst solunum yolları enfeksiyonu, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve alerjik reçetesi karşıladığını belirtti, ülkede sadece COVID-19 salgını olmadığını, gün geçtikçe vatandaşların bağışıklık sisteminin düştüğünü söyledi.

Öksüz, küçük yaşlara inen farklı sağlık tehditleriyle karşı karşıya olunduğunu da dile getirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öksüz, şunları söyledi: Uzun zaman aradan sonra (Pandemi dönemi ve kış mevsimleri dahil) herhangi bir nöbette bu kadar çok üst solunum yolları enfeksiyonu başta olmak üzere, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve alerjik rinit reçetesi karşıladığımı hatırlamam…

Durum gün geçtik sonra her yönlü kritikleşir…

Ülkede sadece COVID-19 yok, gün geçtik sonra insanların bağışıklık sistemi düşmekte ve küçük yaşlara inen farklı farklı sağlık tehditleri ile karşılaşmaktayız.

Bugün bir kez daha gördüm bunu…

Laf ola değil, gerçekten sağlığımız tehlike altında, hem de her yönden!