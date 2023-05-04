Yaz mevsiminin yaklaşması, her yıl binlerce dönümün cayır cayır yanıp küle döndüğü orman yangınlarını yeniden gündeme taşıdı. Geçtiğimiz yıl ardı ardına yaşanan yangınlar hafızalardan silinmezken, “Orman yangınlarına ne kadar hazırlıklıyız?” sorusu bir kez daha akıllara geldi.

KİM NE DEDİ?

● Tarım Bakanı Dursun Oğuz: “Orman denetlenmesi, yangın anında sevk ve idare konusunda ciddi açık var”

● CTP Milletvekili, eski Tarım Bakanı Erkut Şahali: “Orman alanlarında yeterli tedbir yok”

● Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Poyraz: “Şu an orman yangınlarına hazır mıyız? Hayır, değiliz”

● Eski Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu: “Personel sıkıntısı çözülmedi”

İLGİLİ KESİMLERE GÖRE MADDE MADDE EKSİKLİKLER:

Mersinlik yangınında iletişim ve müdahale konusunda ciddi sıkıntı yaratan telsizlerle ilgili adım 1 yıl sonra atıldı. İhale kısa süre önce tamamlandı, telsizler henüz Orman Dairesi’ne teslim edilmedi.

Orman yangın emniyet yol ve şeritlerinde dozer operatörü ve iş araçlarını kullanacak kişilere yönelik sıkıntı tam anlamıyla çözümlenemedi.

Yangın emniyet yol ve şeritlerinin temizliği başladı ancak çalışmalar istenilen düzeyde değil.

Kalkanlı’da geçtiğimiz yıl yaşanan yangına neden olan elektrik hatlarına yönelik adım atılmadı.

Ayşe GÜLER

Yaz aylarının yaklaşması, her yıl binlerce dönümün cayır cayır yanıp küle döndüğü orman yangınlarını yeniden gündeme taşıdı.

Geçtiğimiz yıl ardı ardına yaşanan yangınlar hafızalardan silinmezken, “Orman yangınlarına ne kadar hazırlıklıyız?” sorusu bir kez daha akıllara geldi.

Haziran 2022’de meydana gelen ve günler süren Mersinlik yangını sonrasında Meclis’te oluşturulan komite, çalışmalarını tamamlasa da raporu Genel Kurul’a sunamadan kadük oldu.

İlgili kesimler, orman yangınları ile mücadelede ne yapılması gerektiğinin bilindiğini ancak yeterli adım atılmadığı noktasında birleşti.

Bu eleştirilere karşın Tarım Bakanı Dursun Oğuz, orman alanlarında ara yolların açılmasına yönelik çalışmaların geçtiğimiz ay başladığını söylese de orman denetlenmesi, yangın anında sevk ve idare konusunda ciddi açık olduğunu ifade etti.

CTP Milletvekili, eski Tarım Bakanı Erkut Şahali, geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarının ardından bu yıl yeterli hazırlığın olmadığını vurguladı, “Orman alanlarında belirgin koruyucu çaba gözlemlemedim, yeterli tedbir yok” dedi.

Şahali, sıcaklıkların yükseldiğini, belli başlı ormanlarda hummalı faaliyet olması gerektiğini ancak bu yönde bir çalışma yapılmamasını eleştirdi.

Öte yandan Eski Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, orman yangınlarına yönelik sorumluluğun yalnızca Orman Dairesi’nde olmaması gerektiğini söyledi, KIB-TEK, Karayolları Dairesi, belediye ve kaymakamlıkların da üzerine düşeni yapmasının şart olduğunu dile getirdi.

Karzaoğlu, sıcaklıkların yükseldiğini, bu nedenle yangın helikopterinin yeniden gündeme geldiğini hatırlatarak, “Önce herkes kendi evinin önünü temizlesin. Bu konuda inisiyatif almalı, cesaretli olunmalı” dedi.

Kıbrıs Türk Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Poyraz, geçtiğimiz yıldan bugüne orman yangınlarına yönelik yeterli tedbirlerin alınmadığını söyledi, “Neler yapılması gerektiğini herkes biliyor, ama yapmıyor. Şu an hazır mıyız? Hayır, değiliz…” değerlendirmesinde bulundu.

Komite kadük…

İç tüzüğe göre; komitenin çalışmalarını 90 günde tamamlaması gerekiyordu. Meclis’e yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre komite çalışmalarını 75 günde tamamladı.

Rapor, önce seçim, ardından da Türkiye’deki deprem felaketine takıldı.

KİM NE DEDİ?

Tarım Bakanı Dursun Oğuz:

“Orman denetlenmesi, yangın anında sevk ve idare konusunda ciddi açık var”

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, orman denetlenmesi, yangın anında sevk ve idare konusunda ciddi açık olduğunu ifade etti.

Oğuz, orman alanlarında ara yolların açılmasına yönelik çalışmaların geçtiğimiz ay başladığını söyledi, “Bunları bir an önce bitirmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Daireye 125 kişilik yangın ekibi istihdamı yapıldığını dile getiren Oğuz, tasarruf tedbirleri nedeniyle personel alımının 1 Nisan’da başladığını belirtti.

Oğuz, ülkede Orman Meslek Lisesi olmadığını bu nedenle 24 kişilik orman memuru konusunda istihdam yapılamadığını ifade etti.

Bu konuda yasa değişikliği hazırlayarak, Meclis’e sevk ettiklerini dile getiren Oğuz, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ile görüşeceklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen orman yangınlarında telsizlerle ilgili sıkıntı yaşandığını hatırlatan Oğuz, bu sorunu ortadan kaldırmak için çıktıkları telsiz ihalesinin de sonuçlandığını, önümüzdeki hafta telsizlerin teslim edileceğini belirtti.

Oğuz, hava aracı konusunda ihalenin sonuçlandığını dile getirerek, 1 Haziran’da konuşlanmasının beklendiğini kaydetti.

“GKK’ya ait helikoptere aparat takarak yangın söndürme aracı haline getireceğiz. 2 hava aracının, olası yangına her an müdahale etmesi olumlu bir durum” diyen Oğuz, “En önemli ayak orman yangına sebepleri ortadan kaldırmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan Orman Dairesi’ne ait araç gerekçelerle ilgili sorun olmadığını ifade eden Oğuz, “İş makineleriyle ilgili sorunları ya yenileyerek, ya da tamir ederek çözüyoruz. Türkiye ile imzaladığımız protokol konusunda yeni makinelerle ilgili talepte bulunduk” dedi.

Eski Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu:

“Personel sıkıntısı çözülmedi”

Eski Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, orman yangınlarına yönelik sorumluluğun yalnızca Orman Dairesi’nde olmaması gerektiğini söyledi, KIB-TEK, Karayolları Dairesi, belediye ve kaymakamlıkların da üzerine düşeni yapmasının şart olduğunu dile getirdi.

Karzaoğlu, sıcaklıkların yükseldiğini, bu nedenle yangın helikopterinin yeniden gündeme geldiğini hatırlatarak, “Önce herkes kendi evinin önünü temizlesin. Bu konuda inisiyatif almalı, cesaretli olunmalı” dedi.

“Yangın söndürmek, siyasilerin değil uzmanların işi” diyen Karzaoğlu, bu konuda bilime saygı duymak gerektiğini söyleyerek, ekledi: “Yasayı uyguladığımız için görevden alınıyoruz”

Geçtiğimiz yıl Mersinlik yangını sonrasında oluşturulan Meclis Komitesi’ne de değinen Karzaoğlu, “Raporu açıklasınlar” çağrısında bulundu.

Karzaoğlu, dairedeki personel sıkıntısının halen çözülemediğini, ormanlarda başlaması gereken temizlik çalışmalarının ise henüz başlamadığını kaydetti.

Karzaoğlu, “Ormana bakım için kaynak ayrılmalı. Ormanı da sağlıklı istiyorsak bu konuya da kaynak ayırmalıyız” dedi.

CTP Milletvekili, eski Tarım Bakanı Erkut Şahali:

“Orman alanlarında yeterli tedbir yok”

CTP Milletvekili, eski Tarım Bakanı Erkut Şahali, geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarının ardından bu yıl yeterli hazırlığın olmadığını vurguladı, “Orman alanlarında belirgin koruyucu çaba gözlemlemedim, yeterli tedbir yok” dedi.

Şahali, sıcaklıkların yükseldiğini, belli başlı ormanlarda hummalı faaliyet olması gerektiğini ancak bu yönde bir çalışma olmadığını dile getirdi.

Orman Dairesi’nin yaşadığı bir takım düzensizliğin nispeten giderildiğini ancak ihtiyaç duyulan kadroların hala sağlanamadığını ifade eden Şahali, “Yangın kuvvet ekipleri en önemli güvence. Bu ekipler de adalet kaygısı güdülmeden, siyasi kaygılarla oluşturuldu. Ekipler iş odaklı değil, çalıştırabileceklerine inanmıyorum” şeklinde konuştu.

Şahali, Daire’deki ekipmanların yeterli olduğunu ancak bunları kullanacak bilinçli kişilerin olmadığını söyledi.

Kıbrıs Türk Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Poyraz:

“Şu an orman yangınlarına hazır mıyız? Hayır, değiliz”

Kıbrıs Türk Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Poyraz, geçtiğimiz yıldan bugüne orman yangınlarına yönelik yeterli tedbirlerin alınmadığını söyledi, “Neler yapılması gerektiğini herkes biliyor, ama yapmıyor. Şu an hazır mıyız? Hayır, değiliz…” değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle Haziran 2022’de yaşanan Mersinlik yangınında telsizlerle ilgili ciddi problem yaşandığını dile getiren Poyraz, bu konuda ihaleye çıkıldığını, bir hafta 10 gün içerisinde devreye gireceğini belirtti.

Poyraz, orman yangın emniyet yol ve şeritlerinde dozer operatörü ve iş araçlarını kullanacak kişilere yönelik sıkıntı olduğunu aktardı.

Bu sorunun uzun yıllardır yaşandığını ve halen çözülemediğini hatırlatan Poyraz, “Dairenin iş makinesi var, kullanacak yeterli sayıda personeli yok” dedi.

Poyraz, yangın emniyet yol ve şeritlerinin temizliğinin başladığını ancak çalışmaların istenilen düzeyde olmadığını da dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl Kalkanlı’daki orman yangınına elektrik hatlarının sebep olduğunu, bu konuda halen çalışma yapılmamasını eleştiren Poyraz, belediyelerin atıkları Güngör’e taşıması gerekirken, bazılarının depolama yapıp çöpleri yaktığını belirtti, bu durumun ciddi tehdit yarattığını sözlerine ekledi.