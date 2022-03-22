Oğuz: “Narenciye fiyatları geçen yıla oranla az…”

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, tarımın her alanında ortak sorunlar olduğunu, bunların başında da maliyetlerin artmasının geldiğini belirtti.

Narenciyenin ülke için önemli olduğuna işaret eden Bakan Oğuz, Cypfruvex’in kötü bir dönem geçirdiğini ama yaşaması için uğraş verdiklerini kaydetti. Kurumun piyasada etkili olabilmesi için, ekonomik anlamda güçlü olması gerektiğini belirtti. Cypfruvex’in sürekli personel sayısının da geçmiş dönemlerde düşürüldüğünü hatırlatan Oğuz, kurumun 365 gün çalışması gerekliliğine değindi.

Narenciye fiyatlarının geçen yıla göre az olduğunu kabul eden Oğuz, tüccarın da etkin rolü olduğunu savundu.

Kesim ekibi sorununa da değinen Bakan Oğuz, işçi getirmek için girişimleri olduğunu, yasaklayıcı tedbir koymadıklarını, sürecin de devam ettiğini belirtti.

Her yıl 1800 civarında olan geçen işçinin bu yıl 1200’lerde olduğunu ifade eden Oğuz, ellerinden geldiğince sorunu çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bu yıl gelen ekiplerin düşük olmasının sıkıntılar yarattığını, kesilmeyen ürünün Cypfruvex’in ürünü olduğunu söyleyen Bakan Oğuz, gelen 1200 kişinin 200’ünün Cypfruvex’de çalıştığını da belirtti.

Üreticinin mağdur edilmeyeceğini savunan Bakan Oğuz, serbest piyasada tüccara müdahale edilemeyeceğini belirtti.

Tüccarın artan maliyetlerini devletin karşılamasının söz konusu olmadığını ifade etti. Girdi maliyetlerinde enerjinin çok ciddi sorun olduğunu belirten Tarım Bakanı Dursun Oğuz, enerji anlamında Hükümet’in adım atması gerektiğini belirtti, yoksa üretimin çok düşeceğinin altını çizdi.

Pazarlama konusuna da değinen Oğuz, Cypfruvex’in bu konuda üzerine düşen görevi yerine getireceğini ifade etti.

Besim: Narenciye üreticisi korunmuyor