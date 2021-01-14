Öğretmenlik sınavları Şubat ayında yapılacak

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), Öğretmenlik Sınavlarının Şubat ayı içinde yapılacağını duyurdu.

KHK tarafından yapılan açıklamada, daha önce koronavirüs nedeniyle sınavların Mart 2021 sonrasına ertelendiği ancak Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişare neticesinde sınavların alınacak önlemlerle Şubat ayında gerçekleştirilmesine karar verildiği vurgulandı.

KHK açıklamasında, “Yapılan değerlendirme neticesinde, “Sınavlarda uyulması gereken önlemlere” titizlik ve hassasiyetle uyarak; Öğretmenlik Sınavlarının 6,7,13 ve 14 Şubat 2021 tarihlerinde, Köy Kadın Kursu Öğretmeni Sınavının ise 7 Şubat 2021 tarihinde yapılmasına Kamu Hizmeti Komisyonunca karar verilmiştir” denildi.

KHK şu açıklamada bulundu:

“Sağlık Bakanlığı’nın 5 Ocak’ta belirtmiş olduğu görüş doğrultusunda, yüksek katılımlı ve sınavları okullarda yapılacak olan kadroların yazılı yarışma sınavları Mart 2021 sonrasındaki bir tarihe ertelenmişti. Öğretmenlik sınavları ile Köy Kadın Kursu Öğretmeni Sınavı da bu karar doğrultusunda, 3-4-10 ve 11 Nisan 2021 tarihlerine ertelenmişti.

Ancak Sağlık Bakanlığı, Komisyonumuza iletmiş olduğu 13 Ocak tarihli yazısı ile Öğretmenlik Sınavlarının; söz konusu sınavların gerçekleştireceği ortamın havalandırılmasının sağlanması, sosyal mesafe, hijyen ve koruyucu ekipmanların kullanımının dikkate alınması koşuluyla, pandemi önlemleri çerçevesinde yapılabileceğini belirtti.

KHK tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, “Sınavlarda gereken önlemlere” titizlik ve hassasiyetle uyarak; Öğretmenlik Sınavlarının 6,7,13 ve 14 Şubat 2021 tarihlerinde, Köy Kadın Kursu Öğretmeni Sınavının ise 7 Şubat 2021 tarihinde yapılmasına karar verildi”