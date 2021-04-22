Öğretmenlik sınavında antijen testi kabul edilmeyecek

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) 24-25 Nisan ve 1-2 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek öğretmenlik sınavlarına girecek adayların PCR testi yaptırmalarının zorunlu olduğunu, antijen testlerinin kabul edilmeyeceğini belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, “Öğretmen kadroları için 24 – 25 Nisan 2021 ve 1 – 2 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenecek sınavlara katılacak olan adaylardan yalnızca Sağlık Bakanlığı, Özel Hastane veya Özel Laboratuvarlar tarafından adayların cep telefonuna SMS olarak gönderilecek ve/veya yazılı olarak verilecek olan, “Kimlik Bilgisinin” yazılı olduğu negatif PCR testi sonucu kabul edilecektir. Hızlı Test (Antijen Testi) sonucu kesinlikle kabul edilmeyecektir.” Denildi.

Kamu Hizmeti Komisyonu, PCR test sonucunda yalnızca İsim-Soyisim bilgisi bulunan adayların, Komisyon tarafından cep telefonlarına gönderilen “Sınava Çağrı Mesajı”nı da sınavların yapılacağı yerlerdeki görevlilere ibraz etmeleri gerektiği vurgulandı.