“Öğretmenden özür dilemek yerine dava açtılar”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde mahkemeye çıkarılacak olan öğretmenlerin mücadelesine destek belirtti.

Atlı, “Çelik yelek misali öğretmenimizi de değerlerimizi de korumaya devam edeceğiz” dedi.

Atlı yaptığı yazılı açıklamada, öğretmen sendikalarının, Öğretmenler Yasası’ndaki değişikliğe direnmek için geçen yılın ağustos ayında Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptığını hatırlatarak, “bu eylemde, polislerin, Bakan Nazım Çavuşoğlu’nun talebiyle öğretmenle karşı karşıya getirildiğini ve arbede yaşanmasına sebep olunduğunu” söyledi.

“Eylemin nedeninin, tasarının görüşüleceği Yüksek İstişare Kurulu’na öğretmen sendikalarının katılımının engellenmesi olduğunu” ifade eden Mine Atlı, o gün yaşananlar sonrası öğretmenden özür dilenmesi gerektiğini ancak birçok öğretmene dava açıldığını savundu.

Açılan davaların celplerinin öğretmenlere ulaşmaya başladığını ancak dava gününün dahi bir ‘anlam’ içerdiğini savunan Mine Atlı, öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde mahkemeye çıkacaklarını, bunun masum bir tarih rastlantısı olmadığını savundu.

“Öğretmenlerimizin, gericiliğe ve dayatmalara karşı yapacakları her mücadelenin yanında olduk, olacağız” diyen Atlı, 24 Kasım’da da öğretmenlerin yanında, mahkemede olacaklarını kaydetti.

Atlı açıklamasında, “Kıbrıs Türk toplumunun çağdaş ve laik yapısının teminatı olan öğretmenlerimizi yalnız sananlar şunu bilsinler ki, verdikleri tüm zararlara rağmen Kıbrıslı Türklerin laik, demokratik ve çağdaş yapısını ne öğretmen üzerinden ne de siyaseti dizayn ederek, değiştiremeyecekler. Çelik yelek misali öğretmenimizi de değerlerimizi de korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.