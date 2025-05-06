Öğretmen sendikaları, yarın Kermiya Sivil Savunma çemberinde basın açıklaması yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Disiplin Tüzüğü’nün geri çekilmesi mücadelesini organize eden örgüt temsilcileriyle birlikte, yarın saat 10.00’da Kermiya Sivil Savunma çemberinde basın açıklaması yapacak.

İki sendikanın ortak açıklamasında, "3 Mayıs’ta anayasal hakkını kullanıp pankart açan ve eylem yapanlara polis tarafından şiddet uygulanarak müdahale ettirilmesinin kabul edilemez olduğu" belirtildi.

Açıklamada, “Anayasa, yasa tanımayan, baskı, tehdit, şiddete başvuran anlayışa karşı her türlü mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.” denildi.