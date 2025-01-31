“Öğrencilere ‘minimalist’ bir yaşam dayatılıyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros, burs hakkı elde eden öğrencilerin sıkıntı yaşadığını anlattı, bursların şeffaf, adil ve objektif kriterlere dayandırılması gerektiğini söyledi. Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Barbaros, “Öğrencilerin haklarını savunmak adına bu listeye dair daha aydınlatıcı açıklamalar yapılması elzemdir” dedi ve yetkililere “sesimize kulak verin” çağrısında bulundu.

“Barbaros’un açıklaması şöyle:

Günümüzde, coğrafyamızda süregelen savaşlar, dirayetsiz ve itaatkar yönetim anlayışıyla ekonomik ve mali politikaların eksikliği, toplumu derin bir çıkmaza itiyor. Mevcut ekonomik sistemin sürdürülebilir olmayışı, toplumun geniş kesimlerini, en temelde de biz gençleri derin bir belirsizliğe ve çaresizliğe sürüklüyor. Kıbrıs’ın kuzeyinde 2021 yılından bu yana yıllık enflasyon yüzde 50’nin altına düşmedi. Her geçen gün derinleşen hayat pahalılığı ve artan zamlar, yaşamımızı sürekli olarak daha da zorlaştırıyor. Ancak bu durum, hükümet ettiğini iddia edenlerin umurunda değil. Toplumun çeşitli kesimleri, hayat pahalılığı ve asgari ücret artışlarının yardımıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Öğrencilere ise artan yaşam maliyetleri, kira ve yurt fiyatları, akaryakıt ücretleri, toplu taşıma fiyatları ve temel ihtiyaçlara ulaşmanın zorluğu karşısında ‘minimalist’ bir yaşam dayatılıyor.

30 Ocak 2025 tarihinde yapılan toplantı ardından görünen o ki, itirazlara rağmen asgari ücret değişmeden, hayat pahalılığının altında bir artış alarak brüt 43.169 TL, net olarak ise 37.818 TL olarak belirlendi. Bunun üzerine 2025 yılında elde edilebilecek çeşitli burs miktarları aşağıdaki gibi şekillenecektir.

- Yeni kayıtlı olup destek bursu hakkı elde eden öğrencilere ve ara sınıfta ön lisans veya lisans öğrenimi görüp GPA veya CGPA’i 2.50'den az 3.49'dan fazla olmayan öğrencilere: 17.267,6 TL (aylık brüt asgari ücretin %40’ı kadar)

- GPA veya CGPA’si 3.50 ve üzeri olan ara sınıf ön lisans/lisans öğrencileri ile destek bursu veya Başarıyı Teşvik Bursu hakkı kazanan öğrencilere: 21.584,5 TL (aylık brüt asgari ücretin %50’si kadar)

- Tezli yüksek lisans öğrencilerine: 28.059,85 TL (aylık brüt asgari ücretin %65’i kadar)

- Doktora öğrencilerine: 34.502,20 TL (aylık brüt asgari ücretin %80’i kadar)

- Tıpta uzmanlık eğitimi alan öğrencilere: 64.753,50 TL (aylık brüt asgari ücretin %150’si kadar)

Bunlara ek olarak, Yüksek öğrenim ve Dış ilişkiler dairesi; kuruluş, görev ve çalışma esasları yasasının 16. Maddesinin 1. Fıkrası şu şekildedir; ‘Burs miktarı yılda bir kez, mali yılbaşı olan Ocak ayındaki aylık brüt asgari ücret esas alınarak saptanır.’ Mevcut yasal düzenleme nedeniyle, burs miktarları yılın başında belirlenmekte ve yıl boyunca değişim göstermesinin önü kesilmektedir. Ancak yıl içinde artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri, öğrencilerin aldığı bursların giderek komik rakamlara dönüşmesine yol açmaktadır. Öğrenciler, okul ücretlerini ödemek bir yana, en temel kişisel ihtiyaçlarını bile zar zor karşılayabilmektedir. Bu adaletsiz durumun önüne geçmek için ilgili yasal mevzuat derhal değiştirilmelidir. Burslar güncel asgari ücrete endekslenmeli ve her asgari ücret artışı burs miktarlarına da yansıtılmalıdır.

Yine ilgili yasanın 15. Maddesine göre bursların her ayın son haftasında ödenmesi gerektiği belirtilmesine rağmen burs ödemeleri, kimi zaman haftalarca gecikmektedir. Bunun yanı sıra, burs ödemelerinin denetlenmesi de tıpkı diğer birçok denetimsizlik gibi, sorumsuz bir şekilde ihmal edilmektedir. Bu durum, öğrencilerin düzenli olarak mağdur olmasına sebep olmaktadır. Yasal düzenlemelerin ve denetim mekanizmalarının derhal gözden geçirilmesi, öğrencilerin haklarının korunması adına büyük bir gerekliliktir. Öğrencilerin yaşam mücadelesi böylesine zorken, burs ödemelerindeki keyfi ve sorumsuz gecikmeler kabul edilemez.

İlgili yasa, öğrencilerin, öğrenim gördükleri alanlardaki ücretli akademik faaliyetler dışında maaşlı bir işte çalışmasını bursların kesilme sebebi olarak görmektedir. Bu adaletsiz uygulama, birçok öğrenciyi maddi açıdan zor duruma sokmakta ve öğrencilerin ek gelir elde etme hakkını engellemektedir. Birçok öğrenci sigortasız ve yasal olmayan koşullarda çalışmaya zorlanmakta, öğrencilerin ek gelir elde etmesini ve ekonomik koşullarını iyileştirmek için bir güvence yaratmalarını engellemektedir. Burs alan öğrencilerin çalışma hakkını elinden alan bu hatalı uygulama ivedilikle düzenlenmelidir.

Son olarak, burs kapsamına dahil olan ve olmayan lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının ileri alan listesinin hangi kriterlere göre belirlendiği konusu tam bir muamma. Bursların hangi alanlarda ve hangi programlarda verileceği, öğrencilerin eğitim ve kariyer yolculuklarını şekillendiren bir faktör olduğu için, bu listenin nesnel, şeffaf, adil ve objektif kriterlere dayandırılması gerekmektedir. Öğrencilerin haklarını savunmak adına bu listeye dair daha aydınlatıcı açıklamalar yapılması elzemdir.

Bizler, eğitim hakkımıza sahip çıkıyor ve bu adaletsiz politikaların derhal sonlanmasını talep ediyoruz! Yetkilileri, öğrencilerin sesine kulak vermeye ve acilen gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz.