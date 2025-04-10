Öğrencilerden öğretmenlere ‘babuçlu’ destek

Lema GÖZAY

Sendika, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve toplumun ardından lise-ortaokul öğrencileri de öğretmenlerine destek vermek adına ‘babucunu gey da gel’ sloganıyla yarın okullara ‘crocs veya terlik’ giyerek gitmek için dayanışma başlattı.

Sosyal medya platformlarından ‘instagram’ uygulamasında orta eğitimde öğrenim gören çocukların hikayelerinde paylaştıkları şablonda, “yarın 11 Nisan’da öğretmenlerimizin yaptıkları protestolarda arkalarında durduğumuzu göstermek için okula crocs veya terlik giyip gideceğiz. Bunu gören ve aynı düşünen herkesin bize katılacağını umuyoruz. Sonuna kadar hocalarımızın arkalarındayız’ ifadeleri kullanıldı.