Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Hükümetin Yıl Sonu Karnesi” konulu konuşma geçekleştirdi. Şahiner, “Öğrenci olsaydınız bu yıl size karne bile verilmezdi” dedi, “Disiplin suçlarından okulla ilişkiniz kesilecekti” ifadelerini kullandı.

Özellikle son 1 yıl içerisinde atılan adımlarla birlikte hükümetin niyetinin toplumdan yana olmadığına dikkat çeken Şahiner, elle tutulabilecek hiçbir durumun bırakılmadığını ifade etti.

“Ekonomi diptedir” diyen Şahiner, Ekonomi Bakanlığı’nın olup olmadığının sorgulanır hale geldiğini kaydetti.

Açlık çeken, karnını doyuramayan bir toplum oluştuğuna işaret eden Şahiner, “Alım gücü hiç olmadığı kadar yerlerde” dedi, üretimin durduğunu söyledi.

Piyasada denetimin sıfıra eşdeğer olduğunu belirten Şahiner, Kıbrıs’ın güneyi ile birlikte belli başlı ürünlerde 2 katına varan fiyat farkı oluştuğunu vurguladı “Hiçbir denetim yoktur” dedi.

Şahiner, “Üretimin durması demek önümüzdeki dönem ithalat ihraca dengesinin daha fazla açılması ve bununla birlikte çok daha yüksek hayat pahalılığı ile karşı karşıya kalacağız” ifadelerine yer verdi.

“Maliye Bakanı’nın yaptığı tek iş, yerli halkın ve esnafın boğazına daha fazla sarılmak”

“Maliye Bakanı’nın yaptığı tek iş, yerli halkın ve esnafın boğazına daha fazla sarılmak” şeklinde konuşan Şahiner, halktan alınan vergilerle bazı sermaye odaklarına rant sağlayan bir yapı ile karşı karşıya olunduğunu kaydetti.

Yıl sonunda mali tablonun hangi pozisyonda olduğunun ortaya çıkacağını belirten Şahiner, bunun kaos yaratacağını söyledi.

“Bu halka bir ihanettir”

Şahiner, AKSA’nın üretiminin 14 Dolar cent üzerinde, KIB-TEK’in ise aynı makinelerle üretiminin bunun 4-5 Dolar cent daha altında olduğunu dile getirdi.

“KIB-TEK’e yatırım yapılmış olsaydı, AKSA’nın makineleri ile üretim yaparak AKSA devrede olmadan fatura fiyatlarını belirlemiş olsaydık, faturalar yarıya düşerdi” açıklamalarında bulunan Şahiner, bu nedenlerle halkın cebinden 8 milyar TL’nin daha fazla çıkmasına neden olduğunu kaydetti “Bu halka bir ihanettir” dedi.

“Yeşillenme hastalığı bu ülkede tespit edilmemiştir”

Şahiner, narenciye sorunlarına da dikkat çekti, Türkiye’nin olmayan bir hastalık yüzünden, kendi üreticisini koruyacağı gerekçesiyle aldığı kararların yürürlükte olduğunu hatırlattı. Şahiner, bu konuda bir açılımın olmadığını söyledi “Yeşillenme hastalığı bu ülkede tespit edilmemiştir” dedi.

“Narenciye bahçeleri içler acısı bir durumdadır” diyen Şahiner, nümüzdeki dönemde de aynı sorunların devam etmesi durumunda binlerce dönüm narenciye bahçelerinin kuruma riski ile karşı karşıya kalacağını kaydetti.

“Daha ucuza ve yüksek rekoltede e piyasaya sürülmesi için hiçbir adım atılmadı”

Et ithalatı konusunu da hatırlatan Şahiner, daha ucuza ve yüksek rekolte ile et piyasaya sürülmesi için hiçbir adım atılmadığını belirti, “Palyatif çözümlerle yola devam ediyorsunuz” dedi.

“Çam kese konusunda fazla vaktimiz yoktur” diyen Şahiner, biyolojik çalışma yapılmadığı durumda on binlerce dönüm orman arazilerinin yerle bir olacağına dikkat çekti.

Eğitim sektörünün de olumsuz geçtiğine dikkat çeken Şahiner, 6 Şubat depremlerini hatırlattı. Okullardaki iyileştirme çalıştırmalarının hangi aşamada olunduğunu bilinmediğini söyledi. Şahiner, Yüksek öğrenim alanında yaşananları da “rezillik” olarak niteledi.