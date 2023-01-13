Öğrenci ehliyetleri geçerlilik süresi uzatıldı

Öğrenci Ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında son bulan kişilerin, öğrenci ehliyeti 31 Mart 2023 tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılmasına ilişkin yasa gücünde kararname çıkarıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, Öğrenci Ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında son bulan kişilerin, öğrenci ehliyeti 31 Mart 2023 tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılmasına karar verildi.

Kararın tamamı şöyle:

"Öğrenci Ehliyeti Geçerlilik Süresi 15 Mart 2020 ile 31 Mart 2023 Tarihleri Arasında Hitam Bulan Kişilerin, Öğrenci Ehliyeti Hitam Süresinin 31 Mart 2023 Tarihine Kadar Herhangi Bir Ücret Alınmaksızın Uzatılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname"yi onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisine sunulmasına karar verdi.”