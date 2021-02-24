Öğrenci belgesiyle karantinaya… Uçuşlar artacak, gözler karantinada

Yükseköğrenimde yabancı öğrencilerin adaya gelişi başladı, gözler karantina süreçlerine çevrildi. 21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye girdi, Nisan ayına kadar 17 bin 500 öğrencinin dönüşü için çalışma başlatıldı. Devletin öğrencilerin karantina ücretini karşılayacağı açıklandı, gözler binlerce öğrencinin nerede ve nasıl karantinada tutulacağına çevrildi.

BAKAN AMCAOĞLU YENİDÜZEN’e AÇIKLADI: KARANTİNA MERKEZİLERİ YETERLİ Mİ?

“Gerekirse üniversite tesisleri…”



Üniversite öğrencileri karantina merkezlerinde karantinaya girecek ve ücreti de devlet tarafından karşılanacak. Bakana göre “kapasite sorunu olmayacak, üniversite tesislerinden de faydalanılabilecek”…



"ÖĞRENCİ BELGESİ" İLE KARANTİNA ÜCRETİNDEN "MUAF"

Gelecek olan kişilerin “öğrenci belgesiyle” uçuş yapıp, ülkeye bu şekilde girmesiyle karantina bedelinden muaf tutulacağı açıklandı, bunun Muhaceret kontrolünde ve üniversitelerin organizesinde yürütüleceği kaydedildi.

DEVLET ÖDEYECEK: 50 MİLYON TL / GÜNLÜK KİŞİ BAŞI 265 TL

Devlet destekli karantina uygulamasının mali boyutu: Bakan Amcaoğlu, bunun için 50 Milyon TL’lik kaynak ayrıldığını açıkladı. Bir öğrencinin günlük karantina masrafı (sadece konaklama ve yemek ücreti) 265 TL, 10 günlük karantina masrafı ise 2 bin 650 TL. Bunun yanında devlet, toplu taşıma, güvenlik, hemşire desteği, ülkeye giriş ve karantinadan çıkışta yapılacak olan PCR testi ücretlerini de karşılama gibi bir yükümlülüğün altına giriyor.

“Henüz günde 2 sefer, ama artacak”

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, şu an uçuşların her gün iki sefer (iki geliş, iki gidiş) olarak devam ettiğini söyledi. Sofi, “İlgili şirketlerden yeni sefer bildirimi bekliyoruz. Karantina koşullarına uymak koşulu ile istedikleri kadar sefer yapabilecekler. Dün akşam itibarıyla yeni sefer başlamadı, günde iki uçuş sürüyor” diye konuştu.



Ercan Sivil Havacılık'a göre; son 2 günde (önceki gün ve dün) 421 kişi Ercan Havaalanı’ndan giriş yaptı

UÇUŞLAR TALEBE GÖRE ARTACAK / İSTANBUL UÇUŞUNA EK UÇUŞLAR Uçuş kısıtlaması uygulaması sürerken adaya günde 2 uçak seferi ile toplam 300 kişi ülkeye geliyordu. İki uçuş da İstanbul'dandı… Kısıtlama kararının kaldırılması ile sefer sayısının ‘talebe göre’ artacağı, Adana, Ankara ve İstanbul yönlerinden adaya geliş olacağı belirtiliyor. Pegasus Kıbrıs Genel Müdürü Zeki Ziya: “Sefer sınırlaması kalktı ama ülkeye giriş şartları değişmedi, talep olacak mı bekleyip göreceğiz”

Fehime ALASYA

Üniversite öğrencileri yüksek öğrenim için adaya gelmeye başladı.

21 günde 3 bine yakın öğrencinin adaya geldiği ifade edildi. 17 bin 500 öğrencinin gelişi için çalışma başlatıldı.

Öğrencilerin ülkeye gelişini kolaylaştırmak adına atılan ilk adım da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, “havacılık bildirisi” anlamına gelen NOTAM yayınlayarak “Günlük sefer kısıtlamasının kaldırıldığını” ilan etti, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ise Nisan ayına dek adaya 17 bin 500 öğrenci getirme hedefinde olduklarını açıkladı.

Öğrenci gelişleriyle ilgili doğan bazı tepkilere yanıt veren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ve Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, öğrencilerin karantina şartıyla adaya gireceğini, toplum sağlığının tehlikeye atılmadığının altını çizdi.

Her iki bakan da ilk etapta bu hafta içinde adaya gelecek olan öğrenci sayısına ilişkin veri paylaşamazken, öğrencilerden gelecek olan talepler doğrultusunda sürecin işleyeceğini belirtti.

Mezuniyet durumunda olanlar ve uygulamalı öğrenciler ilk hedef

Yüksek öğrenimde mezuniyet durumunda olan ve uygulamalı dersleri bulunan son sınıf öğrencilerin, kaldırılan uçuş kısıtlamasıyla adaya gelişlerinin başladığını belirten Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, 21 günde 3 bine yakın öğrencinin adaya geldiğini kaydetti. Devlet destekli karantina şartıyla 17 bin 500 öğrencinin daha gelmesi için çalıştıklarını belirtti.

Birçoğu öğrenci, 2 günde 421 yolcu giriş yaptı

Önceki gün yolcu getiren iki uçak seferinde toplam 291 yolcu hava yolu ile adaya gelirken, dün de öğlenki Pegasus seferinde 130 yolcu ülkeye giriş yaptı.

Bunların içinde kaçının öğrenci kaçının normal vatandaş olduğu bilinmezken, adaya getirilmesi hedeflenen 17 bin 500 öğrencinin adaya gelişleriyle ilgili ise henüz bir net sayı ve tarih bulunmuyor. Söz konusu gelişlerde uçaklardaki yolcuların büyük çoğunluğunun öğrenci olduğu gözlemlendi.

Devlet destekli karantina uygulamasının ardından gözler bu uygulamanın mali boyutuna çevrildi.

Buzdağının sadece görünen yüzü; günlük karantina ücreti günlük 265 TL

Türkiye yönünden olan gelişlerde 10 gün, diğer ülkeler için ise 14 günlük karantina uygulaması bulunurken, devlet her öğrenci için gecelik 265 TL ödüyor. Konaklama ve yemek için gecelik 265 TL, 10 günlük sürede toplam 2 bin 650 TL karantina bedeli ödeyecek olan devlet, bunun yanında toplu taşıma, güvenlik, hemşire desteği, ülkeye giriş ve karantinadan çıkışta yapılacak olan PCR testi ücretlerini de karşılama gibi bir yükümlülüğün altına giriyor.

İki ek sefer ile adaya günlük getirilecek olan 300 öğrencinin günlük karantina ücreti 79 bin 500 TL yaparken, 10 günlük karantina ücreti ise 795 bin TL.

Üniversiteler memnun

Eğitim sektöründe olan üniversiteler ise bu durumun olumlu etkilerini görmeye başladıklarını, hareketlenme olduğunu anlattı. Sürecin nasıl gelişeceğine dair olumlu görüşler paylaşan üniversiteler, ülkeye giriş şartlarına da değindi.

Ercan Havaalanı’ndan giriş yapan öğrenciler öğrenci belgesini göstererek karantina ücretinden muaf oluyor.





Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“Karantinaya girecekler, PCR ile çıkacaklar”

Yurt dışından gelecek olan üniversite öğrencilerinin karantina ve PCR ücretlerini devletin karşılayacağını açıklayan Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, 14 günlük karantina sürecinin ardından toplum arasına karışacaklarını ifade etti.

İlk etapta Nisan ayına dek 17 bin 500 öğrencinin adaya getirileceğini anlatan Amcaoğlu, bunun için 50 Milyon TL’lik kaynak ayrıldığını savundu. Öğrencilerin geldikleri ülkeye göre 10 veya 14 günlük karantina sürelerinin de olacağını anlatan Amcaoğlu, 21 günde 3 bine yakın öğrenci geldiğini, sadece öğrencilerin gelmesine olanak verecek düzenleme yapıldığını kaydetti.

Gelecek olan kişilerin öğrenci belgesiyle uçuş yapabileceğini kaydeden Amcaoğlu, bunun ülkeye girişte de kontrol edildiğini, aynı zamanda üniversiteler denetiminde de olduğunu ifade etti.

Amcaoğlu, “Girişi herkese serbest bırakmadık. Öğrenci gelecek ve karantinalı tesislere girecek. Kontrollü şekilde sürecini tamamlayacak, daha sonra okula dönebilecek.” dedi.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, üniversite öğrencilerinin yurt dışından gelişlerine ilişkin YENİDÜZEN’e konuştu.

“Karantina kapasitemiz yeterli, gerekirse arttırılır”

Sözü edilen 17 bin 500 öğrencinin adaya gelişinde “karantina” kapasitesinin yeterli olduğunu da savunan Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Maliye Bakanlığı yaptığım dönemde 6 bin 311 kişinin bir günde karantinaya girdiğini biliyorum. 46 tane karantina tesis vardı, ihtiyaç olacaksa yeni tesisler de açılacak. Bunun yanında aşılama da ilerliyor, aşılama prosedürü ile de aşılanmış kişilerin adaya girişlerindeki prosedürler de gözden geçirilecek ve tüm bu gelişler zaten uzun süre karantinalı olmayacak”

Karantina uygulaması için birçok üniversitenin de yardımcı olduğunu anlatan Amcaoğlu, okul tesislerinde hem güvenlik hem de sağlık açısından yönetim tarafından sıkı önem alındığını anlattı. Okulların bu konuda çok duyarlı hareket ettiğini dile getirdi.

“50 Milyon TL’lik bütçe ayrıldı ama…”

Amcaoğlu, arttırılan sefer sayılarıyla birlikte Mart ayına karda teorik olarak devam edecek eğitimin ardından Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

82 bin öğrencinin 40 bine yakınının yurt dışında olduğunu ifade eden Amcaoğlu, olanaklar dahilinde tamamının adaya getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Aşılanma çalışmalarıyla ilgili de bu bağlamda girişim yaptıklarını kaydetti.

Amcaoğlu, “Bunun için 50 Milyon TL’lik bütçe ayrıldı. Buna ihtiyaç olmayacak diye düşünüyorum çünkü uzmanlar aşılanma prosedürü ile bunun değişebilecek. Bu gelişlerle ilgili üniversiteler çalıştı, öğrencilerin bu adadaki derse katılımı ve eğitim saatlerinin doldurulması şartı ortaya konuldu. Üniversiteler eğitimin kalitesinin korunmasında ihtiyaç olan yegane yol yüz yüze eğtimin önünü açmaya çalışıyoruz. ” dedi.

“İlk ve orta eğitimin açılması için aşı şart”

Yüksek öğrenimde tüm idari kadroların toplamda 20 bin 500 civarında aşı ihtiyacının olduğunu kaydeden Amcaoğlu, bunun için talepte bulunduklarını anlattı, riskin en az seviyeye çekilmesinin temel önlemi olduğunu anlattı.

Amcaoğlu, ilk ve orta eğitimin açılmasının da aşılanmanın yapılmasının ardından mümkün olacağını da ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay:

“Uçaklar dolu gelip dolu gidecek”

Ülkeye günlük uçuş kısıtlamasının kaldırılmasının 13 Şubat’ta alınan bir karar olduğunu ifade eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, adaya gelecek olan 17 bin öğrenci için ek uçak sefer konma gerekliliği doğduğunu anlattı.

Henüz ne zaman ve kaç öğrenci geleceğinin netleşmediğini belirten Canaltay, gelişlerin karantinalı olacağını, uçakların dolu gelip dolu gitmesini hedeflediklerini kaydetti.

Canaltay, “Bize gelen talep doğrultusunda buna karar verildi. Halk hemen panikledi ve akşam yeniden açıklama yapma gereği duyduk. Tüm bu gelişlerin tüm bakanlıkların koordinesi ile karantina koşullarıyla geleceklerini açıkladık.” dedi.

Sivil Havacılık ve Ulaştırma Bakanlığı sadece gelişlerle ilgili ek sefer açtığını kaydeden Canaltay, bunun dışındaki prosedürlerin geçmiş girişimler neticesinde alındığını vurguladı.

Türk Hava Yolları’nın Adana, Ankara ve İstanbul seferi koyduğunu anlatan Canaltay, “Bu yöne gidişler çok yüksek miktarlara aktarmalı gidiyordu ama şimdi bu gidişler daha kolay ve rahat olacak.” açıklamasında bulundu.

Canaltay, öğrencilerin gelişinde boşalacak olan seferlerin, adadan çıkmak isteyen kişileri de yolcu edeceğini, bunun toplumun da faydasına olacağına değindi.

Canaltay, şöyle devam etti:

“Uçak şirketleri duyuru yapacak, öğrenci toplayacak ve adaya getirecek, bunları en kısa sürede toparlayacaklar ama süresi belli değil. Maliye ve Sağlık Bakanlığı koordinesiyle çalışılacak. Bunlar yeter dediği zaman ise bu uçuşlar durdurulacak. Bize uçuşları durdurun dediği anda durduracaklar. Vatandaşların bu kadar panik olması ve tepki koymasına üzülüyorum. Ülke ekonomisi için buna ihtiyaç var. bu kadar panik olmadan, daha anlayışlı olarak bu kötü günleri atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

Pegasus Kıbrıs Genel Müdürü Zeki Ziya:

“Sefer sınırlaması kalktı ama ülkeye giriş şartları değişmedi, talep olacak mı bekleyip göreceğiz”

Sefer sınırlamasının kaldırılmasına karşın ülkeye giriş şartlarının değişmediğine vurgu yapan Pegasus Kıbrıs Genel Müdürü Zeki Ziya, ise hala hiçbir ofisini açmadığını anlattı, bu uygulamanın ülke ekonomisine çok az katkısı olacağını savundu.

“Uçuşlar zaten boştu, bu seferler öğrencilerden talep olursa dolacak” diyen Ziya, talep olup olmayacağına ilişkin ise tahmin yürütmenin henüz erken olduğunu kaydetti.

Ziya, “Seferleri açıp bekleyeceğiz, 10 ila 17 bin öğrencinin ülkeye gelmesi bekleniyor, bu rakamlar ulaşılır mı bilmiyoruz.” yorumunda bulundu.

Karantina şartlarının yumuşatılması gerektiğine de değinen Ziya, şöyle devam etti:

“Aşılı olan kişiler karantinaya girmezse belki bu seferler dolar. Bugün güneyde bazı ülkeler ile imzalanan protokollerle aşılı olan herkesin ülkeye serbest girişine izin verildi. Ekonomi de sağlık kadar önemlidir, bu bağlamda düşünülüp adım atılmalı. Uçuş sınırlamaları kaldırıldı ama hiçbir ofisimi daha açmadım, ofise de gitmiyorum. Seferlerdeki sınırlar kalktı ama bu sadece üniversiteye yarar. Yerel ekonomimize katkısı çok az olacak. Bunun katkısı karantina otellerine ve üniversitelere yarayacak.” dedi.

“Neden öğrenci karantinasını devlet ödüyor?”

Öğrencilerin karantina ücretlerinin neden devlet tarafından karşılandığını da soran Ziya, “Eğer üniversiteler bu öğrencileri ülkeye ücretsiz getiriyorsa ve bir gelirleri yoktur tamam ama onlar bundan gelir sağlıyorsa ve bunun külfetini devlet karşılıyor bu büyük haksızlık” dedi.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Murat Tüzünkan:

“Daha fazla öğrencin gelmesi için vesile olacak ama karantina şartları sıkıntı”

Sefer sayısındaki düzenlemenin daha fazla öğrencin gelmesi için vesile olacağını ifade eden YDÜ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Murat Tüzünkan, buradaki esas sıkıntının ülkeye girişlerdeki karantina koşulları olduğuna değindi. Tüzünkan, sefer sayılarının artmasıyla uçak bileti fiyatlarının düşebileceği ve öğrencilerin daha fazla gelebileceğini kaydetti.

Geçen döneme göre daha fazla sayıda öğrencinin bu yıl okula geldiğini de kaydeden Tüzünkan, “Bu arzu ettiğimiz seviyede değil. Yüz yüze eğitimde özellikle mezuniyet durumunda olan öğrencilerin gelemsi zorunlu, bu nedenle gelişlerin Nisan ayına dek artacağını düşünüyoruz. Yazın gelmesiyle birlikte belki salın endişesi de azalır ve bu gelişler artar…” şeklinde konuştu.

UKÜ Rektörü Halil Nadiri:

“Duyurusunu yaptık, talep oldu, bir hareketlenme oldu”

UKÜ Rektörü Halil Nadiri, bahar döneminde mezun olacak olan veya ön lisans programlarında eğitim gören öğrencilerin adaya gelmesi için Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararın ve seferlerin arttırılmasının öğrencilerin adaya gelişinde etkili olacağını kaydetti.

Bu gelişler için hazırlık yaptıklarını anlatan Nadiri, şunları dile getirdi:

“Ulaşımın sağlanacak olması çok önemliydi. Karantina koşulları mutlaka toplum sağlığı için yerine getirilmeli. Bunun için de hükümet gerekli tedbirleri alacağını ifade etti. 17 Bin öğrenciden söz ediliyor ama bunun yarısı kadar öğrencinin gelmesi bizce mümkün olacak. Bunun duyurusunu yaptık, talep oldu, bir hareketlenme oldu.” dedi.

Aşılanma uygulamasının da mutlaka öncelikli olarak devreye konması gerektiğinin de altını çizen Nadiri, bu öğrencilerin adaya gelişinin ülke ekonomisi için büyük katkı olacağı görüşünü paylaştı.

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan:

“Gelişleri artacaktır diye düşünüyoruz”

Bunun iyi bir uygulama olduğunu kaydeden Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, “Tüm öğrencilerimizin gelmesi hedefindeyiz ve bu karar da gelişlerini olumlu etkileyecek. Hem uçak bileti fiyatları düşecek hem de istedikleri zamanda uçak veya yer bulabilecekler.” dedi. Öğrencilerin ülkeye gelişinin sürdüğünü belirten Yaratan, karantinada olan birçok öğrencilerinin bulunduğunu, gelmek için de çok sayıda talep aldıklarını anlattı.

Yaratan, “Gelişleri artacaktır diye düşünüyoruz. Çok sayıda talep olursa kapasite sıkıntısı olur mu bilmiyoruz ama muhakkak çözüm de bulunmalı” şeklinde konuştu.