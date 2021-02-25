Kimisi tatile, kimisi ziyarete

Hükümet uçuş kısıtlamasının kaldırılmasını ‘öğrencilere’ bağlasa da, gelen yolcular arasında iş aramaya gelenden, tatile çıkana kadar çok sayıda kişi var.

Dün öğle saatlerindeki uçuşta, ‘karantina’ uygulaması ile Ercan’a ikisi bebek toplam 157 yolcu indi. Yolcular muhaceret işlemlerinin ardından, karantinaya gitmek üzere alandan ayrıldı.

Devrim DEMİR

Covid- 19’la mücadele kapsamında kapanmanın ardından 22 Şubat itibarıyla kaldırılan birçok yasağın yanı sıra, uçuşlardaki kısıtlama da kaldırıldı, ülkeye gelişler hız kazandı.

Hükümet uçuş kısıtlamasının kaldırılmasını ‘öğrencilere’ bağlasa da, gelen yolcular arasında iş aramaya gelenden, tatile gelen çok sayıda öğrenci dışında kişi var.

Dün öğle saatlerindeki uçuşta da, ‘karantina’ uygulaması ile Ercan’a ikisi bebek toplam 157 yolcu indi.

Yolcuların bazıları tatile, bazıları ise ziyarete geldiğini ifade ederken, yolcular için otobüsler ve taksiler belirlenen şartlarda yolcuları almak için bekledi.

Yolcular ise muhaceret işlemlerinin ardından, karantinaya gitmek üzere alandan ayrıldı.

Yolcular ‘karantina’ uygulamasına sitem etti…

Saat 12.10 uçağı ile Ercan Havaalanı’na iniş yapan uçakta bulunan birçok yolcu YENİDÜZEN’e konuştu, karantina uygulamasını eleştirdi. Yüklü miktarda ödeme yaparak karantina uygulamasını ‘mecburen’ kabul etmek zorunda kaldıklarını ifade eden bazı yolcular uygulamayı gereksiz bulduklarını söyledi.

PCR testleri otellerde yapılıyor… Bazı yolcular ‘ev’ karantinasına gitti…

1 Temmuz açılımında yurt dışından gelen yolculara Ercan Havaalanı’nda uygulanan PCR test sistemi kaldırıldı. Yolcular sadece muhaceret işlemlerini yaparak belirlenen otobüslerle karantina otellerine götürülüyor.

PCR test işlemleri ise gittikleri karantina otellerinde yapılıyor.

Sağlık amaçlı yurt dışına çıkış yapmak zorunda olan ve ülkeye dün dönen bazı yolcuların ‘ev’ karantinasına gittiği de gözlemlendi.

Ercan’da birçok işletme boşaltıldı…

Mart ayından bu yana uçuşların da kısıtlanması ile Ercan Havaalanı da sessizliğe büründü. Uçuş kısıtlaması nedeniyle Ercan Havaalanı içinde faaliyet gösteren bir çok işletme kapısına kilit vurdu, bazı dükkanlar ise açılmamak üzere boşaltıldı.

Gelen yolcular YENİDÜZEN’e konuştu…

Ayten İşlek: “Karantinaya boşu boşuna para ödedik”

Ülkede evi olduğunu ifade eden Ayten İşlek, ev karantinası talep ettiğini ancak uygun görülmediğini ifade ederek karantina oteline 3 bin 150 TL para ödemek zorunda kaldığını söyledi. Karantina uygulamasının “boşu boşuna” olduğunu savunan İşlek, uygulamayı doğru bulmadığını söyledi.

Fadıl Şişman: “Hem uçak hem karantina zorluyor”

Ülkede öğrenci statüsünde geldiğini ancak okulunun açılma gibi bir durumu olmadığını söyleyen Fadıl Şişman, mezun olması için daha süre olduğunu karantina şartlarının zorladığını ifade etti. Şişman, “Hem karantina hem de uçak yolculuğu, şartlar çok yorucu” dedi.

Fidan Kaymakçı: “Ziyarete geldim”

Ülkeye ziyaret için geldiğini kaydeden Fidan Kaymakçı, 10 günlük karantina uygulamasını kabul ettiğini söyledi.

Gökçe Beliz: “Mezun olmama daha var... Geri dönmeyi düşünmüyorum”

Üniversite öğrencisi olduğunu ifade eden ancak mezuniyetine daha süre olduğunu söyleyen Gökçe Beliz, karantina şartlarını kabul ederek ülkeye döneme kararı verdiğini geri Türkiye’ye dönmeyi düşünmediğini söyledi.

Miray Taşkaya: “Eşyalarımı yerleştirmek için döndüm”

Okuduğu üniversitenin henüz açılım kararı almadığını ancak eşyalarını yerleştirmek için dönüş kararı aldığını kaydeden Miray Taşkaya, “Geri dönme planım yok. Şimdilik buradayım” dedi.

Hüseyin Erdem: “İş için geldim”

Karantina koşullarını bilerek ülkeye giriş yaptığını belirten Hüseyin Erdem, “Türkiye’den iş için geldim. Amacım bir iş bulup kalmak” dedi.

Kubilay Taşkın: “Turist vizesi ile giriş yaptım”

Ülkeye gezmek için geldiğini kaydeden Kubilay Taşkın, karantina uygulamasını kabul ederek giriş yaptığını belirtti. Taşkın, “Turist vizesi ile giriş yaptım. Şimdilik buradayım” dedi.

Kardelen Belen: “Öğrenciyim, karantinayı kabul ettim”

Karantina şartlarını kabul ederek geldiğini ifade eden Kardelen Belen, ülkede öğrenci olduğunu okulunun açılmasını bekleyeceğini söyledi.

İrem Bayram: “30 gün turist vizesi ile geldim. 20 gün tatil yapıp döneceğim”

Adaya ziyaret amaçlı geldiğini söyleyen İrem Bayram, “Öğrenci değilim, arkadaşımı ziyarete geldim. 30 günlük turist vizesi aldım. Karantinadan sonra 20 gün tatil yapıp döneceğim” dedi.

Deren Pelez: “Öğrenciyim”

Üniversite öğrencisi olduğunu belirten Deren Pelez, karantina şartlarını kabul ederek ülkeye dönüş kararı aldığını ancak okulların açılımı ile ilgili henüz bir duyum almadıklarını belirtti.

Farklı nedenlerle dün ülkeye karantina şartı ile giriş yapan yolcular muhaceret işlemleri sonrası otobüs ve taksilerle alandan ayrıldı

Yolcular bagajlarını temas olmaması açısından otobüslere kendileri yerleştirdi

Ercan Havaalanı içinde çok sayıda işletmenin tamamen boşaltıldığı gözlemlendi

FOTOĞRAFLAR: BURÇİN AYBARS