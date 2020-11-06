ODUNA RAĞBET

Devrim DEMİR

Tepebaşı(Yorgoz)-Kalkanlı arasında Mayıs ayında çıkan yangın sonrası, bölgede yaralar sarılmaya devam ediyor.

Orman Dairesi’nin aylardır bölgede yaptığı temizlik çalışmaları devam ederken, kışın yaklaşması ile odun kesimine de başlandı.

Yaklaşık bin hektar alanın küle döndüğü bölgede, 300 hektar ihaleye çıkarak kömürcülere verildi, vatandaştan gelen yoğun odun talebi nedeniyle Orman Dairesi de bölgede odun satışı yapıyor.

Özellikle tüp gaz zammı sonrası, son 3 günde oduna yönelik ada geneli ciddi bir talep olduğunu ifade eden Orman Dairesi Birinci Derece Kıdemli Mühendis Yardımcısı Kamil Özkalkanlı, YENİDÜZEN’e konuştu.

Ormandan satış… 1 ton 100 TL… Kesilmiş 350 TL

Kıdemli Mühendis Yardımcısı Kamil Özkalkanlı, bu yıl bölgede yanan bin hektarlık ormanda çalışmaların devam ettiğini, odun satışında son bir buçuk ayda ciddi bir hareketlilik olduğunu kaydetti.

Ormandan satışı yapılan yaklaşık 1 ton (2 ster) odun 100 TL’den satılırken, kesilmiş odunun tonu ise 350 TL.

“1 ayda 570 kişi odun talebinde bulundu…”

YENİDÜZEN’e bilgi veren Kamil Özkalkanlı, odunların her yıl Orman Dairesi tarafından hazırlanan fiyat listesine göre satıldığını ifade etti. Ekim ayında ormandan odun satışlarının başladığını, bölgedeki alanda bir ayda 570 kişinin odun talebinde bulunduğunu ifade eden Özkalkanlı, “Fiyatlar yerinde ve eve teslimde değişmekte. Yerinde kesilmiş metresi 50 TL’den başlarken, Orman Dairesi personeli tarafından kesilip eve teslim 175 TL’den satışa çıktı. Fiyatlar nakledileceği bölgeye göre değişir” şeklinde konuştu.

“Zamdan sonra telefonlar kilitlendi”

Adanın dört bir yanından bu yıl geçen yıllara oranla oduna ciddi bir rağbet olduğuna dikkati çeken Özkalkanlı, Askeri bölge içinde olan Orman Dairesi’ne ait alanda odunların sadece yakın köylere satıldığını diğer alanda ise adanın her yerinden geliş olduğunu ifade etti.

Özkalkanlı, tüp gaza yapılan son zammın ardından odun talebi ile telefonların kilitlendiğine değindi.

Bölgede temizlik ve ağaç kesme çalışmaları…

Mayıs ayındaki yangın sonrası Orman Dairesi bin hektarlık alandaki temizlik çalışmalarına ara vermedi. Orman Dairesi Personeli, bölgede iş makineleri ile bölgede temizlik yaparken, yanan ağaçların da kesildiği gözlemlendi. Alanın bir kısmı vatandaşın odun ihtiyacı için ayrılırken, bir kısmı da ihale yoluyla kömürcülere verdi.

Yanan bölge yeniden ağaçlandırılacak…

Bölgede yapılan temizlik çalışmalarını YENİDÜZEN yerinde takip etti. Kıdemli Mühendis Yardımcısı Kamil Özkalkanlı, bölge için planları anlattı. Bin hektarlık ormanlık alanın yeniden ağaçlandırılması için proje hazırlığı yapıldığını kaydeden Özkalkanlı, 15 Ocak 2021 tarihine kadar bölgenin yeniden ağaçlandırılacağını, önümüzdeki hafta ise fidan dikimi etkinliği yapılacağını kaydetti.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu:

“Geleceğe bir nefes”

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, 11 Kasım Çarşamba günü yanan ormanlık alanda büyük bir etkinlik planladıklarını ilk kez duyurdu.

Karzaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile 11 Kasım saat 11.00’de aynı anda canlı yayınla alana 300 bin fidan dikileceğini, etkinliğe Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği ve çok sayıda kişinin katılımının beklendiğini kaydetti.

Yanan alanın yeniden ağaçlandırılması için etkinliğin 11 Kasım’da başlayacağını belirten Karzaoğlu, hedeflerinin Ocak ayında bölgenin yeniden ağaçlandırılması olduğunu söyledi.



Tepebaşı(Yorgoz)-Kalkanlı arasında Mayıs ayında çıkan yangın sonrası, bölgede Orman Dairesi personeli tarafından temizlik çalışmaları devam ediyor



Bin hektarın küle döndüğü alanda Orman Dairesi vatandaş için de ihaleye çıktı odun ihtiyacı olan vatandaşlar dün bölgedeydi



Tüp gaz zammının ardından Orman Dairesi yetkilileri bu yıl oduna ciddi bir rağbet olduğunu söyledi



11 Kasım tarihinde bölgede yapılması planlanan fidan ekimi etkinliği için alan iş makineleri tarafından temizleniyor.