Ödüller sahiplerini buluyor

YENİDÜZEN Gazetesi Geleneksel Yılın Spor Ödülleri’nde kategorilerinde birincilerin açıklanacağı ödül töreni bu akşam yapılıyor.

YENİDÜZEN Spor Servisi tarafından beş kategoride belirlenen 25 aday arasındaki birincileri her yıl olduğu gibi bu yılda siz okuyucularımız belirledi. Ödül töreni, bu akşam Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 50. Yıl Konferans Salonu’nda saat 19.30’da gerçekleştirilecek.

Birinciler törende açıklanacak

Yenidüzen Gazetesi 24. Yılın Spor Ödülleri’nde oylama işlemi Haziran ayından Eylül ayına kadar olan üç aylık sürede gerçekleştirildi. Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Yılın Hakemi, Yılın Yöneticisi ve Yılın Genç Yeteneği kategorilerinde yer alan 25 isim için gazeteniz YENİDÜZEN’de her gün yayınlanan kuponlar ve Kısa Mesaj (SMS) aracılığı ile oy kullanıldı. Kategorilerinde en fazla oyu alan isimler bu akşam KTAMS 50. Yıl Konferans Salonu’nda saat 19.30’da düzenlenecek ödül gecesinde açıklanacak ve bu yılki ödüller sahiplerini bulmuş olacak.

3 isme de özel ödül…

Birinci gelenlerin ödüllendirilmelerinin yanı sıra YENİDÜZEN Spor Servisi tarafından aday gösterilen tüm adaylara da plaket verilecek. Bunun yanında kategorilerde yer almayan 3 isme de ‘Özel Ödül’ verilecek. Voleybolda son yıllarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren başarılı voleybolcu Merve Çelebi, iki sezon üst üste Turkish Airlines Eurolegue’de şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes’in Kıbrıslı Türk basketbolcusu Erten Gazi ve futbolda maç yöneten ilk kadın hakem unvanını alan Sabriye Atikoğlu isimlerine de ödülleri taktim edilecek.

23. ödüllerin kazananlarına da ödülleri takdim edilecek

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Yılın Spor Ödülleri’nde daha önce 23’üncüsü organize edilen ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle tören düzenlenemeyen ödüllerin birincilerine de aynı gece ödülleri takdim edilecek. O dönemki ödüllerde Yılın Sporcusu Yasin Kurt, Yılın Yöneticisi Koral Bozkurt, Yılın Hakemi Kerem Eran, Yılın Antrenörü Ali Oraloğlu ve Yılın Genç Yeteneği Seray Bayraktar seçilmişti. O yıl kategorilerdeki birinciler Kanal Sim ekranlarında açıklanmıştı.

Adaylar

Yılın Sporcusu Adayları

Remzi Betmezoğlu (Futbol)

Mustafa Alnar ( Bilardo)

Buse Savaşkan (Atletizm)

Zeeb Choudry (Hentbol)

Aysu Manecioğlu (Hentbol)

Yılın Antrenörü Adayları

Ali Oraloğlu (Futbol)

Ayşe Günerman Özılgaz (Basketbol)

Turgut Karamanoğlu (Hentbol)

Tarkan Kayaş (Hentbol)

Celal Keleş (Atletizm)

Yılın Yöneticisi Adayları

Koral Bozkurt (Futbol)

Ceran Tunalı (Futbol)

Hasan Sapsızoğlu (Cimnastik)

Simay Kanan (Futbol)

Fırat Deniz (Badminton)

Yılın Genç Yeteneği Adayları

Baran Derin (Futbol)

Bekir D. Esendağlı (Tenis)

Taygun A. Özcihan (Atletizm)

Merve Şengün (Voleybol)

Deniz Bender (Yüzme)

Yılın Hakemi Adayları

Evren Karademir (Futbol)

Derviş Çapıner (Voleybol)

Bahar Karaman (Basketbol)

Mehmet Ünalmış (Hentbol)

Fehim Dayı (Futbol)