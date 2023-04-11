Ödül Muhtaroğlu YENİDÜZEN'de

Devlet Planlama Örgütü eski Müsteşarı, ekonomi, finans ve mali konularda üst düzey görevlerde bulunan, ekonomi uzmanı, deneyimli bürokrat Ödül Muhtaroğlu YENİDÜZEN yazar kadrosuna katıldı.

Haftanın iki günü YENİDÜZEN’de yazıları yayınlanacak olan Ödül Muhtaroğlu, ekonomi, finans, mali konular ve kamu maliyesine ilişkin deneyimlerini paylaşacak, ülke gündemine dair yorumlarını kaleme alacak. YENİDÜZEN’deki ilk yazısı PERŞEMBE günü yayınlanacak olan Ödül Muhtaroğlu’nun köşesi Pazartesi ve Perşembe günleri Yenidüzen okuyucularıyla buluşacak.

Ödül Muhtaroğlu kimdir?

1969 yılında Baf kazasına bağlı Yalya köyünde dünyaya gelen Ödül Muhtaroğlu, Lefkoşa Türk Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1991 yılında Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olur. Daha sonra, Anadolu Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler dalında önlisans, İşletme dalında ise lisans diplomaları alır. Bunlar yanında pedagoji eğitimi de alan Muhtaroğlu, yüksek lisansını da Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlar.

1992 yılında Koop Merkez Bankası, Süt Ürünleri Sanayi’de muhasebe memuru olarak iş hayatına başlayan Muhtaroğlu, askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra, 1994 yılında Gelir ve Vergi Dairesi’nde Vergi Memuru olarak kamu görevine başlar. 2001 yılında Devlet Planlama Örgütü’nde çalışmaya başlayan Muhtaroğlu, 2009-2014 yılları arasında Devlet Planlama Örgütü Ekonomik Planlama Daire Başkanı olarak görev yapar. 2014 yılında Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı olarak atanan Muhtaroğlu, bu görevini 2019 yılı ortasına kadar sürdürür. TC-KKTC ekonomik protokol teknik heyetinde, Mali-Finans sektörü komite başkanlığı da yapmıştır. Kamu görevi sırasında devletin çeşitli kurum ve kuruluşlarında yönetim kuruluğu üyeliklerinde bulunan Muhtaroğlu, yurt dışında çok sayıda uluslararası toplantı ve organizasyonda ülkesini temsil etmiştir. 2021 yılı Temmuz ayında “Ekonomik ve Sosyal Manzara” isimli kitabı yayınlanmıştır.

Ödül Muhtaroğlu, meslek hayatı dışında çeşitli sosyal faaliyetlerde de bulunur. Yenicami kulübündeki sporculuk yıllarından sonra, kulüp yöneticiliği de yapar. Şu anda da, Yenicami kulübü divan başkanlığını yürütmektedir. Bunun dışında, Badminton federasyonunda yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

Bir dönem Vergi-Sen sendikası başkanlığını da yapan Muhtaroğlu, Havadis ve Kıbrıs gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır. Genç TV’de program yorumculuğu görevlerini sürdürmektedir. 2019-2020 yıllarında YDÜ’de ekonomi dersleri de vermiştir.

Evli ve iki çocuk babası olan Ödül Muhtaroğlu, İngilizce bilmektedir.