ODTÜ'de mezuniyet ve buluşma heyecanı

Yükseköğrenim hayatında on dokuz yılı geride bırakan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde mezuniyet heyecanı ve ODTÜ Günü gururu birlikte yaşandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde Üniversitenin kuruluşunu kutlamak amacıyla ODTÜ Günü ile mezun adayları buluşmasının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Törende konuşan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Tevfik Zeyrek, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün sadece akademik başarılarıyla değil doğaya, toplumun ihtiyaçlarına ve insani değerlere verdiği önemle de ön plana çıktığını belirtti.

Bu vizyon doğrultusunda, öğrencileri değişen dünyaya en iyi şekilde hazırlamak için çalıştıklarını ifade eden Zeyrek, mezunların dünya çapında birçok başarılı çalışmaya imza attığını ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün bu başarılarla gurur duyduğunu belirtti.

ODTÜ Günü kutlaması kapsamında onuncu hizmet yılını dolduran mensuplara tebrik plaketleri takdim edildi ve geleneksel mensuplar fotoğrafı çekildi.

Mezun adayı öğrenciler ise, hocaları ve arkadaşlarıyla yemek ikramı eşliğinde zaman geçirdi.