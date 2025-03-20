ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü 2025-26 Güz Dönemi başvuruları açıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü, 2025-26 Güz dönemi için başvuruları kabul etmeye başladı.

ODTÜ KKK’dan yapılan açıklamaya göre, KKTC vatandaşları, bu yıl da 1 A Level ile başvuru yapma hakkına sahip olacak.

Başvurular, adaylar için tamamen ücretsiz olup, KKTC vatandaşları “KKTC2025” kodunu kullanarak başvurularını gerçekleştirebilecek.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde eğitim almak isteyen adaylar, apply.ncc.metu.edu.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.