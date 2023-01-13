ODTÜ KKK’de 14 kişinin işine son verildi

ODTÜ KKK’nde aralarında kampüs kurulduğu günden beri çalışan 14 idari personelin işine son verildiği öğrenildi. İşine son verilenler arasında 17 seneyi aşkındır çalışan kişiler ve sendika üyeleri var.

Gazetemize ulaşan kaynaklar işten çıkarmalara dair “yılbaşından hemen önce 20 temizlik işçisinin işten çıkarılmasının ardından bir kısmı kampüs kurulduğundan beri çalışan 14 idari personele cuma günü itibariyle işlerine son verildiği, pazartesi günü işe gelmemeleri söylendi” bilgisini paylaştı.