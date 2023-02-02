ODTÜ KKK’da işten durdurulan 12 personel YİM’de dava dosyaladı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda (ODTU-KKK)haksız yere işten durdurulan 12 idari personel, işten çıkarılmalarına ilişkin kararın durdurulması adına Yüksek İdari Mahkemesi’nde dava dosyaladı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, 12 personelden 9’u, AB tarafından finanse edilen “Herkes İçin Eşit Haklar: Çalışan Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında sunulan ücretsiz hukuki desteğe başvurarak YİM’de dava dosyalarken, 3’ü ise KAMPUS-SEN aracılığıyla YİM’de dava dosyaladı.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda işine son verilenler 14 personel arasında, 17 seneyi aşkındır çalışan kişiler ve sendika üyeleri bulunuyor.

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği iş birliğinde yürütülen, AB’nin finanse ettiği “Herkes İçin Eşit Haklar: Çalışan Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, tüm çalışanlara ücretsiz hukuki destek veriliyor.

Ücretsiz hukuki destekten faydalanmak isteyen çalışanların “0546 999 20 22” numaralı telefonu araması yeterli oluyor…