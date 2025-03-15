ODTÜ KKK Rektörü Yozgatlıgil, çalışmaları hakkında bilgi verdi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTÜ KKK) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, “Akademik başarı ve uluslararası rekabet gücümüzü artırmak için yeni adımlar atıyoruz.” dedi.

ODTÜ KKK’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Yozgatlıgil, üniversitenin hedefleri doğrultusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün, ODTÜ’nün köklü akademik geleneğine dayanan, öğrenci ve akademisyenlerin başarısını öncelik haline getiren bir kurum olduğunu vurgulayan Yozgatlıgil, eğitim ve araştırmada ODTÜ kalitesinin korunmasını sağlamak ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) kültürünü yaygınlaştırmak için çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti.

“ODTÜ KK’nin ODTÜ ailesinin bir devamı olduğunun bilinir hale gelebilmesi için dünya çapında tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz”

ODTÜ’nün uluslararası prestijine vurgu yapan Prof. Dr. Yozgatlıgil, üniversitenin Times Higher Education 2025 dünya üniversiteleri itibar sıralamasında 201-300 bandında aldığını ve Türkiye’den sıralamaya giren tek üniversite olduğunu hatırlattı. ODTÜ’nün yer aldığı diğer dünya üniversiteleri listelerine de işaret eden Yozgatlıgil, ODTÜ KKK’nin de ODTÜ ailesinin bir devamı olduğunun bilinmesi için dünya çapında tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

Yerel iş birliklerinin önemine de değinen Prof. Dr. Yozgatlıgil, Kuzey Kıbrıs’taki üniversiteler, akademisyenler ve toplumun geneliyle iş birliği halinde olmaya özen gösterdiklerini belirtti.

“Kampüsler arası mobiliteyi artırıyoruz”

Kampüsler arası öğrenci hareketliliğini önemsediklerini söyleyen Yozgatlıgil, Kampüslerarası Değişim Programı’nda yapılan yeni düzenlemeleri şu şekilde açıkladı:

“Her programda sınıf içi genel not ortalaması sıralamasına göre ilk 5’e girenlerin Kampüslerarası Değişim Programı’na katılmaya hak kazanacağı şekilde bir değişiklik yaparak, daha fazla ODTÜ KKK öğrencisinin Ankara Kampüsü’ne gitmesine olanak sağlamış olduk. Bu şekilde hem ODTÜ kültürünün güçlendirilmesini hem de başarılı öğrencilerimizin teşvik edilmesi ve başarılarının ödüllendirilmesini hedeflemekteyiz.”

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nü bölgesel bir inovasyon merkezi haline getirme hedeflerine de değinen Rektör Yozgatlıgil, "Kalkanlı Teknoloji Vadisi projesi ile bölgesel bir inovasyon merkezi haline gelmeyi hedefliyoruz. Ankara Kampüsü'ndeki ODTÜ Teknokent modelini burada da hayata geçirerek, teknoloji odaklı girişimlerin önünü açmayı planlıyoruz." dedi.

Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin ODTÜ için “olmazsa olmaz” olduğunu belirten Yozgatlıgil, “Bu yıl itibarıyla akademik yayın ödüllerindeki teşvik miktarları ve BAP proje desteklerinde iyileştirmeler yapılmış, araştırmacılarımızın başarılarını teşvik ve ödüllendirme konularında destek yelpazemiz genişletilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Yozgatlıgil, öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek amacıyla burs imkanlarını yeni düzenlemelerle hem çeşitlendirdiklerini hem de miktarlarını artırdıklarını kaydetti.

"Dijital dönüşüm ve kariyer planlama alanlarında yeni adımlar"

Dijitalleşmenin ODTÜ geleneğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Yozgatlıgil, ODTÜ Ankara Kampüsü’nde faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Merkezi’ne (SEM) benzer bir yapının ODTÜ KKK’de de kurulduğunu belirtti. Yozgatlıgil, Kıbrıs’ın kuzeyindeki kurumların talepleri doğrultusunda yüz yüze veya çevrim içi eğitimler sunulduğunu ifade etti.

Son olarak, mezunların kariyerlerini desteklemek da yeni adımlar atacaklarını belirten Yozgatlıgil, "Önümüzdeki yıllarda kampüste bir Kariyer Planlama Birimi kurarak Ankara kampüsündeki kariyer planlama merkezi ile birlikte bu desteği daha kurumsal hale getirmeyi planlamaktayız.” dedi.

Prof. Dr. Yozgatlıgil, 2024-25 güz dönemi itibarıyla 4 bin 500’ün üzerinde mezun verdiklerini, bugüne kadar 55 farklı ülkeden öğrencinin ODTÜ diploması alarak mezun olduğunu belirtti. Mezunların yaklaşık yüzde 60’ının mezuniyet tarihlerinden altı ay içerisinde nitelikli kurumlarda iş bulmasının ya da lisansüstü eğitime yerleşiyor olmasının diplomanın saygınlığının kanıtı olduğunu ifade eden Yozgatlıgil, öğrencileriyle gurur duyduklarını vurguladı.