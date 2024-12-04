“Ocak ayında açıklayacağımız verilerle, imar planları konusunda yeni bir sayfa açılacak”

Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Albayrak, Türkiye Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile ortak şekilde Kıbrıs’ta yürüttükleri çalışmaların sonucunun Ocak ayında kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti, “hiçbir şey saklamayacağız” dedi, veriler ışığında imar planları konusunda yeni bir sayfanın açılacağını kaydetti.

Albayrak, söz konusu açıklamayı, Kanal SİM’de yayınlanan, Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın sunduğu “Haber Toplantısı” programında yaptı.

Depremden korkmanın hiçbir anlam ifade etmediğini, önemli olanın; bilimsel çalışmalar doğrultusunda oluşturulacak yol haritasının izlenmesi olduğunu belirten Albayrak, Kıbrıs adasında büyük bir depremin ne zaman ve nerede olacağının bilinmez olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs çevresinde meydana gelen depremlerin, daha büyük bir depremin habercisi olup olmadığına dair soru üzerine Albayrak, 6 Şubat 2023’de Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin 11 iki etkileyecek bir deprem olduğunun hiçbir bilim insanı tarafından öngörülmediğini anımsattı, “Evet, Kahramanmaraş depremine işaret eden bilim insanları vardı ama 11 ili etkileyeceğini kimse bilemezdi. Depremin ne gün, ne saat ve nerede olacağını bilemezsiniz” dedi.

Türkiye MTA ile Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir geniş çaplı bir araştırma yaptıklarını belirten Albayrak, Şu anda altlık veriler hazırlıyoruz. Bu veriler sunulur, sonra da hareketlilik istasyonlar aracılığıyla izlenir. Ardından da deprem anında ne yapılacağı konusunda halk bilinçlendirilir” şeklinde konuştu.

TC MTA ile altlık veriyi oluşturduklarını belirten daire müdürü, “Bu verileri Ocak ayı itibariyle kamuoyuna açıklayacağız. Biz hişçbir gerçeği halktan saklama taraftarı değiliz” dedi.

Açıklayacakları verilerin, imar planları ve inşaat alanları konusunda yeni bir sayfa açacağını belirten Albayrak, “İmar planları konusunda yeni bir sayfa açılacak, çünkü güncellenmiş bir diyi fay haritası ortaya çıkacak. İnşaat sektörünün zemin etüdü değişmiş olacak” ifadelerini kullandı.